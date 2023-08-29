Украинцам напомнили правила перемещения личных вещей во время въезда в страну

Гражданам указали перечень товаров, которые могут быть отнесены к личным вещам граждан, и какие товары без налогообложения можно ввезти в Украину.

Государственная таможенная служба Украины напомнила правила перемещения личных вещей при въезде в Украину. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что по общему правилу личные вещи не декларируются письменно и не облагаются налогом. Однако, по желанию, гражданин может задекларировать свои личные вещи в письменном виде. Кроме того, письменную декларацию необходимо подать, если этого требует должностное лицо таможни.

Список товаров, которые могут быть отнесены к личным вещам граждан, приведен в статье 370 Таможенного кодекса Украины. Ниже отметим наиболее распространенные позиции этого списка:

товары личной гигиены и индивидуальные косметические средства в количестве, обеспечивающем потребности одного человека в период поездки; 0,5 литра туалетной воды и/или 100 граммов духов;

одежда, белье, обувь, имеющие чисто личный характер, предназначены исключительно для собственного пользования и имеют признаки бывших в употреблении;

личные украшения, в том числе из драгоценных металлов и камней, имеющие признаки бывших в употреблении;

индивидуальные письменные и канцелярские принадлежности;

переносные музыкальные инструменты в количестве менее двух штук;

сотовые (мобильные) телефоны в количестве не более двух штук, пейджеры;

переносные персональные компьютеры в количестве не более двух штук и периферийное оборудование и принадлежности к ним;

индивидуальные изделия медицинского назначения для обеспечения жизнедеятельности человека и контроля за его состоянием с признаками бывших в употреблении;

лекарственные средства (в порядке и объемах, определенных Кабинетом Министров Украины "Об объемах и порядке ввоза гражданами на таможенную территорию Украины лекарственных средств и специального детского питания");

обычные и/или прогулочные коляски в количестве, соответствующем количеству детей, пересекающих границу вместе с гражданином, а в случае отсутствия детей - в количестве не более одной штуки;

одно кресло колесное для лиц с инвалидностью на каждого человека с инвалидностью, который пересекает таможенную границу Украины, а в случае отсутствия такого лица - в количестве не более одной штуки;

спортивное снаряжение, в частности велосипед, предназначенное для использования одним лицом.

Если кроме личных вещей Вы перемещаете какие-то приобретенные за границей подарки, сувениры и другие товары, то необходимо помнить, что без налогообложения один человек может ввезти в Украину товары:

- общий вес которых не превышает 50 кг, или

- общая фактурная стоимость не превышает 500 евро.

Обращаем внимание на ограничения при ввозе гражданами продуктов питания (согласно ст. 378 ТКУ). В любых объемах не разрешается пропуск на таможенную территорию Украины товаров, классифицируемых в 1-24 группах УКТ ВЭД и ввозимых гражданами для свободного обращения. Однако это ограничение не распространяется на:

- алкогольные и табачные изделия, ввозимые гражданами в количествах и способы, указанные в части второй статьи 376 ТКУ;

- пищевые продукты весом до 10 кг в упаковке производителя, поступающие в адрес граждан в международных почтовых или экспресс-отправлениях;

- пищевые продукты для собственного потребления на сумму, не превышающую эквивалент 200 евро, ввозимые в порядке и объемах, определенных КМУ;

- домашние животные.

«А также не подлежат перемещению на таможенную территорию Украины в несопровождаемом багаже продукты питания без упаковки производителя.

Детальнее об объемах и порядке ввоза гражданами на таможенную территорию Украины пищевых продуктов для собственного потребления – в постановлении КМУ №434 от 21.05.2012.

Хотим напомнить также о возможности избрания Вами одного из коридоров таможенного контроля – «зеленого» или «красного». В частности, «зеленый» коридор следует использовать если вы перемещаете товары в пределах указанных выше норм и у вас отсутствуют предметы, подлежащие обязательному декларированию», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Кабмин ограничил количество чиновников, которых могут командировать за границу на работу в международные организации.

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