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  1. В Україні

Українцям нагадали правила переміщення особистих речей під час в’їзду в країну

19:52, 29 серпня 2023
Громадянам вказали перелік товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей громадян, та які товари без оподаткування одна особа може ввезти в Україну.
Українцям нагадали правила переміщення особистих речей під час в’їзду в країну
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Державна митна служба України нагадала правила переміщення особистих речей під час в'їзду в Україну. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зазначається, що за загальним правилом, особисті речі не декларуються письмово та не оподатковуються. Проте, за бажанням, громадянин може задекларувати свої особисті речі письмово. Крім того, письмову декларацію необхідно обов’язково подати, якщо цього вимагає посадова особа митниці.

Перелік товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей громадян, наведений у статті 370 Митного кодексу України. Нижче зазначимо найпоширеніші позиції цього переліку:

товари особистої гігієни та індивідуальні косметичні засоби у кількості, що забезпечує потреби однієї особи на період поїздки; 0,5 літра туалетної води та/або 100 грамів парфумів;

одяг, білизна, взуття, що мають суто особистий характер, призначені виключно для власного користування і мають ознаки таких, що були у користуванні;

особисті прикраси, у тому числі з дорогоцінних металів та каміння, що мають ознаки таких, що були в користуванні;

індивідуальне письмове та канцелярське приладдя;

переносні музичні інструменти у кількості не більше двох штук;

стільникові (мобільні) телефони у кількості не більше двох штук, пейджери;

переносні персональні комп’ютери у кількості не більше двох штук і периферійне обладнання та приладдя до них;

індивідуальні вироби медичного призначення для забезпечення життєдіяльності людини та контролю за її станом з ознаками таких, що були в користуванні;

лікарські засоби (в порядку та обсягах, визначених Кабінетом Міністрів України «Про обсяги та порядок ввезення громадянами на митну територію України лікарських засобів та спеціального дитячого харчування»);

звичайні та/або прогулянкові дитячі коляски у кількості, що відповідає кількості дітей, які перетинають кордон разом із громадянином, а у разі відсутності дітей - у кількості не більше однієї штуки;

одне крісло колісне для осіб з інвалідністю на кожну особу з інвалідністю, яка перетинає митний кордон України, а в разі відсутності такої особи - у кількості не більше однієї штуки;

спортивне спорядження, зокрема, велосипед, призначене для використання однією особою.

Якщо крім особистих речей Ви переміщуєте якісь придбані за кордоном подарунки, сувеніри й інші товари, то необхідно пам’ятати, що без оподаткування одна особа може ввезти в Україну товари:

- загальна вага яких не перевищує 50 кг, або

- загальна фактурна вартість не перевищує 500 євро.

Звертаємо увагу на обмеження під час ввезення громадянами продуктів харчування (згідно зі ст. 378 МКУ). В будь-яких обсягах не дозволяється пропуск на митну територію України товарів, що класифікуються в 1-24 групах УКТ ЗЕД та ввозяться громадянами для вільного обігу. Проте це обмеження не поширюється на:

- алкогольні та тютюнові вироби, що ввозяться громадянами в кількостях та у способи, зазначені у частині другій статті 376 МКУ;

- харчові продукти вагою до 10 кг в упаковці виробника, що надходять на адресу громадян у міжнародних поштових або експрес-відправленнях;

- харчові продукти для власного споживання на суму, яка не перевищує еквівалент 200 євро, що ввозяться в порядку та обсягах, визначених КМУ;

домашніх тварин.

«А також не підлягають переміщенню на митну територію України в несупроводжуваному багажі продукти харчування без упаковки виробника.

Детальніше щодо обсягів та порядок ввезення громадянами на митну територію України харчових продуктів для власного споживання – у постанові КМУ №434 від 21.05.2012.

Хочемо нагадати також про можливість обрання Вами одного із коридорів митного контролю – «зеленого» чи «червоного». Зокрема «зелений» коридор слід використовувати якщо ви переміщуєте товари в межах зазначених вище норм та у вас відсутні предмети, які підлягають обов'язковому декларуванню», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що Кабмін обмежив кількість чиновників, які можуть відряджатися за кордон на роботу до міжнародних організацій.

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