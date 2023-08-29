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  1. В Україні

На Вінниччині затримали колишнього бойовика «днр», який хотів втекти до невизнаного Придністров’я

10:56, 29 серпня 2023
СБУ повідомляє, що затриманим є мешканець Костянтинівки, який у 2014 році приєднався до так званого «слов’янського полку».
На Вінниччині затримали колишнього бойовика «днр», який хотів втекти до невизнаного Придністров’я
Фото: СБУ
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В одному із прикордонних районів Вінницької області затримали колишнього бойовика «днр». Він намагався втекти до невизнаного Придністров’я, щоб уникнути покарання за свої злочини, повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, затриманим є мешканець Костянтинівки, який у 2014 році приєднався до так званого «слов’янського полку» – підконтрольного рф терористичного угруповання зі сходу України.

Там його залучали до «чергування» на ворожих блокпостах, де він зупиняв авто українських громадян, які намагалися виїхати з тимчасово окупованої частини регіону.

Під час таких «зупинок» бойовики створювали штучні приводи для викрадення людей та «конфіскації» їхніх авто.

СБУ повідомляє, що він адміністрував декілька прокремлівських груп у забороненій соцмережі «Вконтакте», в яких агітував мешканців Донбасу вступати до терористичної «днр».

До початку повномасштабного вторгнення рф чоловік покинув лави бойовиків та приховано виїхав на підконтрольну Україні територію, де намагався «залягти на дно».

Під час оперативних заходів співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

При обшуку у нього виявили мобільний телефон та сім-картки із доказами його комунікації з бойовиками «днр».

Йому повідомили про підозру в участі у терористичній групі чи терористичній організації.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми.

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