Електронний суд: як подати документи до Великої Палати Верховного Суду

Через Електронний суд можна подати документи до Великої Палати Верховного Суду.

Державне підприємство «Центр судових сервісів» повідомило, що в підсистемах Електронний суд та Електронний кабінет реалізовано шаблони для можливості подання заяв/клопотань до Великої Палати Верховного Суду. Про це йдеться на Facebook-сторінці Електронний суд.

«На виконання ряду законодавчих актів, включаючи КАСУ, ЦПКУ, ГПКУ та КПКУ, команда ДП «ЦСС» забезпечила можливість зручного та швидкого подання документів до Великої Палати Верховного Суду через Електронний кабінет», - сказано у повідомленні

Для подання до суду в порядку ст. 266 КАСУ реалізовано шаблон Апеляційна скарга:

Список всіх доступних шаблонів Електронного суду доступний за посиланням Шаблони заяв та клопотань

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