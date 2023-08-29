Электронный суд: как подать документы в Большую Палату Верховного Суда

Через Электронный суд можно подать документы в Большую Палату Верховного Суда.

Государственное предприятие «Центр судебных сервисов» сообщило, что в подсистемах Электронный суд и Электронный кабинет реализованы шаблоны для возможности подачи заявлений/ходатайств в Большую Палату Верховного Суда. Об этом говорится на Facebook-странице Электронный суд.

«Во исполнение ряда законодательных актов, включая КАСУ, ГПКУ, ХПКУ и КПКУ, команда ГП «ЦСС» обеспечила возможность удобной и быстрой подачи документов в Большую Палату Верховного Суда через Электронный кабинет», - сказано в сообщении

Для представления в суд в порядке ст. 266 КАСУ реализован шаблон Апелляционная жалоба:

Список всех доступных шаблонов Электронный суд доступен по ссылке Шаблоны заявлений и ходатайств.

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