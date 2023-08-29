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КАС ВС высказался об исчислении срока обращения прокурора в суд в интересах государства

10:18, 29 августа 2023
В случае обращения прокурора с иском в интересах государства положения ч. 2 ст. 122 КАС Украины следует применять с учетом требований частей 3 и 4 ст. 23 Закона Украины «О прокуратуре».
КАС ВС высказался об исчислении срока обращения прокурора в суд в интересах государства
Изображение: freepik.com
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В случае обращения прокурора с иском в интересах государства положения ч. 2 ст. 122 КАС Украины (для обращения в административный суд субъекта властных полномочий устанавливается трехмесячный срок, исчисляемый со дня возникновения соответствующих оснований) следует применять с учетом требований частей 3 и 4 ст. 23 Закона Украины «О прокуратуре».

Вказані норми, серед іншого, вимагають від прокурора перед зверненням до суду з позовом в інтересах держави довести, що відповідний суб’єкт владних повноважень не здійснює або неналежним чином здійснює захист законних інтересів держави, а також попередньо, до звернення до суду, повідомити про це відповідного суб’єкта владних повноважень.

Крім того, лише в такій ситуації прокурор отримує право запитувати інформацію, яка на законних підставах належить цьому суб’єкту, витребовувати й отримувати від нього матеріали та їх копії.

Такого висновку дійшов Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду. У справі, що розглядалася, прокурор в інтересах держави звернувся з позовом до співвласників житлової будівлі – пам’ятки архітектури місцевого значення, в якому просив суд зобов’язати відповідачів привести належну їм будівлю у відповідність до технічного паспорта шляхом демонтажу самовільної надбудови.

Суд першої інстанції своїм рішенням, залишеним у силі апеляційним судом, повернув позовну заяву прокурору, керуючись тим, що прокурор, подавши позов 28 жовтня 2022 року, звернувся до суду з порушенням установлених законодавством строків, оскільки відлік тримісячного строку звернення до суду має починатися з 9 травня 2022 року – дати, коли прокурору стало відомо про наявність підстав для представництва інтересів держави в суді, тобто про порушення інтересів держави у відповідній сфері правовідносин.

Прокурор, оскаржуючи відповідні рішення в касаційному порядку, доводив, що суди попередніх інстанцій неправильно застосували положення статей 121–123 КАС України та ст. 23 Закону України «Про прокуратуру», оскільки не взяли до уваги, що прокурору перед зверненням до суду в інтересах держави необхідно дотриматися встановленої процедури щодо підтвердження наявності в нього підстав для представництва інтересів держави в суді, а тому тримісячний строк звернення прокурора до суду має відраховуватися з моменту виникнення та підтвердження наявності у прокурора підстав для представництва інтересів держави в суді.

Прокурор посилався на те, що виникнення підстав для представництва інтересів держави в суді мало місце після того, як уповноважені органи надали відповіді на звернення прокурора стосовно вжитих ними заходів у сфері порушеного у зверненні питання щодо самочинного будівництва на об’єкті, що належить до пам’ятки архітектури місцевого значення. Такі відповіді прокурор отримав у серпні та вересні 2022 року, отже саме із цього моменту слід рахувати початок перебігу строку звернення до адміністративного суду.

Верховний Суд виснував, що підстави для представництва інтересів держави (які охоплюють у цій справі й суспільні інтереси) у суді виникли у прокурора з того моменту, коли він дізнався або повинен був дізнатися про невжиття протягом розумного строку органами, уповноваженими на здійснення функцій контролю у сфері містобудівної діяльності та охорони культурної спадщини, заходів щодо усунення виявленого у відповідних сферах порушення. У цій справі такі підстави виникли щонайскоріше в серпні 2022 року, а тому звернення прокурора з позовом у жовтні 2022 року здійснено в межах строку, встановленого ч. 2 ст. 122 КАС України.

З огляду на це КАС ВС задовольнив касаційну скаргу, скасував оскаржувані рішення і направив справу до суду першої інстанції для продовження розгляду.

Постанова Верховного Суду від 5 липня 2023 року у справі № 380/15396/22 (провадження № К/990/10318/23).

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