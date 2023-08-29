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Михаил Подоляк объяснил, почему невозможно провести выборы во время войны

13:41, 29 августа 2023
Советник руководителя Офиса Президента назвал пять причин, среди которых финансы, ситуация с безопасностью, регистрация избирателей и другое.
Михаил Подоляк объяснил, почему невозможно провести выборы во время войны
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Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире "Завтрак с 1+1" объяснил, почему в Украине в условиях войны невозможно провести выборы. Он выделил несколько причин.

"Во-первых, у нас действительно военное положение. Во-вторых, у нас действительно миллион людей, которые сегодня имеют отношение к происходящему на переднем крае. Организовать выборы там практически невозможно. Президент об этом четко говорит - если будут наблюдатели, которые смогут сидеть в окопах", - сказал Подоляк.

Второй причиной, по его словам, постоянные атаки рф. Третья же составляющая - агитационная.

"Как проводить агитацию? У нас не контрактная, а мобилизованная армия. Люди имеют право выдвигать свои кандидатуры, проводить определенные мероприятия информационного реагирования. Как мы можем эти их права обеспечить?", - отметил советник.

Еще одной причиной является множество временно перемещенных людей.

"Это даже не семь миллионов, о которых говорят всемирные организации, это более 14 миллионов, если еще брать внутренне перемещенных. Каким образом провести в столь короткие сроки перерегистрацию реестра избирателей?", - пояснил Подоляк.

И последняя причина, по его словам, - это вопрос цены проведения выборов.

Напомним, Владимир Зеленский прокомментировал возможность проведения выборов во время войны. Он подчеркнул, что должно быть обеспечено финансирование и присутствие иностранных наблюдателей на избирательных участках на передовом.

Отметим, что 29 октября в Украине должны были состояться парламентские выборы, однако во время действия военного положения такая возможность запрещена законом. А уже в 2024 году в Украине должны были состояться президентские выборы.

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