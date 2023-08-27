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Зеленский о выборах: Требуется финансирование и наблюдатели в окопах

20:59, 27 августа 2023
Президент отметил, что обсуждал эту тему с американским политиком-республиканцем Линдси Грэмом.
Зеленский о выборах: Требуется финансирование и наблюдатели в окопах
Источник фото: ОП
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Выборы в Украине в условиях военного положения возможны только в случае обеспечения возможности реализовать право голоса для всех граждан, в том числе военнослужащих и вынужденных переселенцев за границей; также должно быть обеспечено финансирование и присутствие иностранных наблюдателей на избирательных участках на передовой. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

«Для нас потрібний кожен голос. Ми не зможемо для самих себе сказати, що це дуже демократично проведено. Нам потрібен легітимний вибір. Щоб цей вибір був зроблений суспільством. Щоб це не роз’єднало наших людей. Щоб військові могли проголосувати. Вони захищають сьогодні цю демократію, і не дати їм цієї можливості через війну – це нечесно. Я був проти виборів тільки через це», – сказав Глава держави, коментуючи питання можливості організації та проведення волевиявлення в умовах воєнного стану.

Президент також зазначив, що другим аспектом можливого проведення виборів під час війни є питання фінансування, якого бракує. Володимир Зеленський розповів, що обговорював цю тему з американським політиком-республіканцем Ліндсі Гремом.

«Я йому сказав: якщо США разом із Європою дадуть нам фінансову підтримку… Вибачте, проводити вибори в кредит я не буду, забирати гроші зі зброї й давати їх на вибори також не буду. Але якщо ви мені дасте цю фінансову підтримку, якщо парламентарі зрозуміють, що нам це потрібно зробити, давайте тоді змінювати швидко законодавство і, найголовніше, давайте ризикувати тоді разом», – розповів Володимир Зеленський.

Окремо Глава держави акцентував на організації роботи виборчих дільниць, присутності спостерігачів, зокрема іноземних.

«Спостерігачі повинні бути в окопах. Я йому сказав: ми з вами маємо відправити спостерігачів на передову, щоб у нас були вибори для нас і для всього світу легітимними. І це абсолютно справедливо», – розповів Володимир Зеленський.

Він нагадав, що значна кількість українців зараз перебуває за кордоном, зокрема в країнах ЄС, і для забезпечення їхнього волевиявлення також потрібні значні ресурси та дільниці, яких Україна в такій кількості не має.

«Тут нам повинні допомогти у Європі, тому що українці сьогодні переважно у Європейському Союзі. Там треба відкривати дільниці, щоб люди прийшли. 7 мільйонів повинні проголосувати. У нас таких інфраструктурних спроможностей немає – там треба відкривати відповідні можливості», – сказав Президент.

Глава держави наголосив, що не тримається за владу і хотів би провести волевиявлення. Але мають бути забезпечені права всіх виборців.

«Як військові зможуть проголосувати? Покажіть мені інфраструктуру. Ніхто поки що не показав. Як за кордоном зможуть? Ніхто не показав. Вихід є. Я до цього готовий. Я зараз публічно про це говорю, йому я сказав. Секретів у мене жодних немає», – додав Президент.

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