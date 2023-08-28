Зеленский ожидает от бизнеса предложений относительно органа, который будет заниматься проверками

Зеленский предложил выбрать единственный орган по проверкам бизнеса.

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Президент Владимир Зеленский ожидает от бизнеса предложений относительно единственного органа, который будет заниматься проверками.

Об этом он отметил в интервью Наталье Мосейчук.

«МВФ, Европейская Комиссия, лидеры Европы (сказали – ред.), если мы не возвращаем налоговую систему, которая у нас существовала до начала войны, если мы не возвращаем проверки, у нас будут вопросы об открытии разговоров о будущем членстве в ЕС», – подчеркнул Зеленский.

По его словам, вопросы от международных партнеров в случае невозврата проверок бизнеса возникнут осенью.

«Я поговорил с бизнесом, сказал: смотрите, у меня есть запрос, помогите в решении этого вопроса. Давайте мы вернем минимум, давайте мы выберем с вами и произведем изменения в законодательстве, чтобы только один орган имел право проверять» - объяснил глава государства.

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