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  1. Общество

За какой период в доход домохозяйства при назначении субсидии учитывается пенсионная выплата

20:40, 27 августа 2023
При расчете жилищной субсидии на отопительный период (с октября) как доход учитывается размер августовской пенсионной выплаты.
За какой период в доход домохозяйства при назначении субсидии учитывается пенсионная выплата
Изображение: freepik.com
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В случае назначения жилищной субсидии не с начала отопительного (неотапливаемого) сезона до среднемесячного совокупного дохода домохозяйства учитывается размер начисленной пенсии за месяц, предшествующий месяцу, предыдущему к месяцу, из которого назначается жилищная субсидия.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины.

Например, если человек обратился за назначением субсидии в августе, то доход в виде пенсии будет учтен за июнь.

При расчете жилищной субсидии на отопительный период (с октября) как доход учитывается размер августовской пенсионной выплаты.

Если же жилищная субсидия назначается с начала неотапливаемого сезона (с мая), то доход учитывается в размере начисленной пенсии за март (пункт 37 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848 «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива»).

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