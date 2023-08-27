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  1. Суспільство

За який період в дохід домогосподарства при призначенні субсидії враховується пенсійна виплата

20:40, 27 серпня 2023
При розрахунку житлової субсидії на опалювальний період (з жовтня) як дохід враховується розмір серпневої пенсійної виплати.
За який період в дохід домогосподарства при призначенні субсидії враховується пенсійна виплата
Зображення: freepik.com
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У разі призначення житлової субсидії не з початку опалювального (неопалювального) сезону до середньомісячного сукупного доходу домогосподарства враховується розмір нарахованої пенсії за місяць, що передує місяцю, попередньому до місяця, з якого призначається житлова субсидія.

Про це розповіли у Пенсійному фонді України.

Наприклад, якщо людина звернулася за призначенням субсидії у серпні, то дохід у вигляді пенсії буде враховано за червень.

При розрахунку житлової субсидії на опалювальний період (з жовтня) як дохід враховується розмір серпневої пенсійної виплати.

Якщо ж житлова субсидія призначається з початку неопалювального сезону (з травня), то дохід враховується в розмірі нарахованої пенсії за березень (пункт 37 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива»).

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