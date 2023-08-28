У Києві відкрився Музей українського грамзапису, фото

Музей працює в суботу та неділю.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

У Києві відкрили Музей українського грамзапису. У ньому зберігають понад 400 одиниць основного фонду української музики на різних звукових носіях.

Про це пише КМДА.

Експозиція музею розповідає про історію грамзапису.

В планах музею – розширення, культурологічні розвідки, експедиції, присвячені різним аспектам музичної культури України і Світу.

Музей працює в суботу та неділю з 12:00 до 18:00, вхід вільний.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

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