У Києві відкрився Музей українського грамзапису, фото

У Києві відкрили Музей українського грамзапису. У ньому зберігають понад 400 одиниць основного фонду української музики на різних звукових носіях.
Про це пише КМДА.
Експозиція музею розповідає про історію грамзапису.
В планах музею – розширення, культурологічні розвідки, експедиції, присвячені різним аспектам музичної культури України і Світу.
Музей працює в суботу та неділю з 12:00 до 18:00, вхід вільний.
Джерело фото: kyivcity.gov.ua
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