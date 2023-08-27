Володимир Зеленський запропонує Верховній Раді прирівняти корупцію у воєнний час до державної зради.

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Президент Володимир Зеленський запропонує законодавцям прирівняти корупцію до держзради на період воєнного стану в Україні. Про це він сказав в інтерв’ю Наталії Мосейчук.

«Законодавству і законодавцю України буде запропоновано мої пропозиції щодо прирівняння корупції до державної зради на воєнний час», - сказав Зеленський.

Він зазначив, що розуміє, що така «зброя» не може діяти постійно в суспільстві:

«Але на воєнний час, я думаю, це допоможе».

«Чи підтримає це законодавець, я не знаю. Але я точно запропоную, тому що ми розвиваємо демократичне суспільство і дуже важливо не прикручувати гайки і не дивитись на той чи інший кричущий випадок», - наголосив Президент.

На його думку потрібно, запроваджувати системні речі.

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