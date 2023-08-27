Президент Володимир Зеленський запропонує законодавцям прирівняти корупцію до держзради на період воєнного стану в Україні. Про це він сказав в інтерв’ю Наталії Мосейчук.
«Законодавству і законодавцю України буде запропоновано мої пропозиції щодо прирівняння корупції до державної зради на воєнний час», - сказав Зеленський.
Він зазначив, що розуміє, що така «зброя» не може діяти постійно в суспільстві:
«Але на воєнний час, я думаю, це допоможе».
«Чи підтримає це законодавець, я не знаю. Але я точно запропоную, тому що ми розвиваємо демократичне суспільство і дуже важливо не прикручувати гайки і не дивитись на той чи інший кричущий випадок», - наголосив Президент.
На його думку потрібно, запроваджувати системні речі.
Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.