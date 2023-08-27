Владимир Зеленский предложит Верховной Раде приравнять коррупцию в военное время к государственной измене.

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Президент Владимир Зеленский предложит законодателям приравнять коррупцию к госизмене на период военного положения в Украине. Об этом он сказал в интервью Наталье Мосейчук.

«Законодательству и законодателю Украины будут предложены мои предложения по приравнению коррупции к государственной измене на военное время», - сказал Зеленский.

Он отметил, что понимает, что такое «оружие» не может действовать постоянно в обществе:

«Но на военное время, я думаю, это поможет».

«Поддержит ли это законодатель, я не знаю. Но я точно предложу, потому что мы развиваем демократическое общество и очень важно не прикручивать гайки и не смотреть на тот или иной вопиющий случай», - подчеркнул Президент.

По его мнению, нужно вводить системные вещи.

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