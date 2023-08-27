С окончанием военного положения данная норма не будет действовать, отметил специалист.

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На практике часто возникает много вопросов об особенностях трудовых отношений во время войны.

Так, среди прочего, юрист объяснила, можно ли устанавливать испытательный срок ВПЛ при принятии на работу во время действия военного положения. Об этом пишет «budni.robota».

«Основные правила установления испытательного срока предусмотрены статьей 26 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ). Часть 3 этой статьи перечисляет льготные категории работников, которым испытание не устанавливается вообще, среди них и внутренне перемещенные лица.

Вместе с тем, на период действия военного положения действует временный Закон "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" (Закон). Часть 2 статьи 2 этого Закона предусматривает, что в период действия военного положения условие об испытаниях может устанавливаться для любой категории работников», - говорится в сообщении.

С окончанием военного положения данная норма не будет действовать и устанавливать испытания для них будет запрещено, отметил специалист.

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