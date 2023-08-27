Франция потратит €200 млн на уничтожение излишков вина и поддержку виноделов из-за падения спроса

Люди меньше покупают вина и отдают предпочтение, в частности, крафтовому пиву.

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Правительство Франции выделяет 200 миллионов евро на уничтожение излишков вина и поддержку виноделов.

Как пишет ВВС, это происходит на фоне коктейля проблем для отрасли, включая падение спроса на вино, поскольку все больше людей пьют крафтовое пиво.

Большую часть этой суммы израсходуют на покупку избыточных запасов. Этот алкоголь будет продан для использования в дезинфекционных средствах для рук, моющих средствах или духах.

Виноделам также выделят деньги, чтобы переквалифицироваться, например, выращивать оливки.

Направляя деньги в отрасль, правительство Франции стремится остановить «обвал цен… чтобы виноделы снова могли найти источники дохода», заявил министр сельского хозяйства Марк Фено.

Данные Европейской комиссии за год до июня показывают, что потребление вина упало на 7% в Италии, на 10% в Испании, на 15% во Франции, на 22% в Германии и на 34% в Португалии.

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