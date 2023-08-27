Франція витратить €200 млн на знищення надлишків вина та підтримку виноробів через падіння попиту

Люди менше купують вина і надають перевагу, зокрема, крафтовому пиву.

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Уряд Франції виділяє €200 мільйонів на знищення надлишків вина та підтримку виноробів.

Як пише BBC, це відбувається на тлі коктейлю проблем для галузі, включаючи падіння попиту на вино, оскільки все більше людей п’ють крафтове пиво.

Більшу частину цієї суми витратять на купівлю надлишкових запасів. Цей алкоголь буде проданий для використання у дезінфекційних засобах для рук, мийних засобах або парфумах.

Виноробам також виділять гроші, щоб перекваліфікуватися, — наприклад, вирощувати оливки.

Направляючи гроші в галузь, уряд Франції прагне зупинити «обвал цін... щоб винороби знову могли знайти джерела доходу», заявив міністр сільського господарства Марк Фено.

Дані Європейської комісії за рік до червня показують, що споживання вина впало на 7% в Італії, на 10% в Іспанії, на 15% у Франції, на 22% у Німеччині та на 34% у Португалії.

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