Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Судова охорона повинна фіксувати громадян, які приходять в суди та вживати заходи для припинення неправомірних дій – ВРП

У Вищий раді правосуддя відреагували на випадки порушення порядку в судових засіданнях та приміщеннях судів.

ВП ВС: Вжиті суддею заходи забезпечення позову не повинні перешкоджати господарській діяльності підприємства

Велика Палата визнала, що до судді, яка не здійснила належної перевірки заяви про забезпечення позову, було правомірно застосоване дисциплінарне стягнення.

«Звільнено та призначено 4-х Генпрокурорів та 3-х Міністрів внутрішніх справ», - у Комітеті Ради відзвітували про досягнення за чотири роки

У Комітеті правоохоронної діяльності похвалилися досягненнями за 4 роки роботи: «звільнено та призначено 4-х Генеральних прокурорів та 3-х Міністрів внутрішніх справ України».

Суддя виправдав військовозобов’язаного, який не з’явився за повісткою, вказавши, що закони України є «авторськими творами»

Юридична спільнота обговорює виправдувальний вирок судді Зіньківського райсуду Полтавської області стосовно чоловіка, який ухилявся від явки до військкомату – суддя вказав, що закони, які регулюють призов, «є офертами від суб`єкта, що надає послуги з державного управління», а ТЦК не мають відповідних повноважень.

У парламенті з’явилося вісім проектів постанов про скасування голосування за закон Руслана Стефанчука про правотворчу діяльність

Голосування за закон про правотворчу діяльність пропонують скасувати – з’явилося вісім проектів постанов.

  1. Суспільство

Як правильно купити квартиру по переуступці: найголовніші юридичні нюанси

23:59, 27 серпня 2023
Перш за все, варто ретельно перевірити репутацію забудовника.
Як правильно купити квартиру по переуступці: найголовніші юридичні нюанси
Зображення: freepik.com
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Переуступка квартири — це укладення договору, за яким продавець передає покупцю право потребувати нерухомість у забудовника. Згідно із цим документом покупець зможе підписати основний договір купівлі-продажу після того, як новобудова буде прийнята в експлуатацію.

Аби мінімізувати ризики й придбати те житло, яке хотіли, варто ретельно ставитися до вибору інвестора й забудовника, розповіли у блог OLX.ua.

Якщо відбувається продаж по переуступці, податки не відрізняються від тих, які сплачуєте під час оформлення звичайного договору купівлі-продажу.

Процес оформлення договору

Важливо, аби документ, який будете укладати, був правомірним. Лише в цьому випадку переуступка майнових прав на квартиру стане безпечною та вигідною угодою.

Отримання дозволу на переуступку від забудовника

Особливість переуступки полягає в тому, що це фактично тристоронній договір купівлі-продажу. Тобто для правомірності угоди забудовник має дозволити передачу прав на майбутнє житло іншій людині. Це відбувається або за умови стовідсоткової сплати вартості квартири інвестором, або в разі часткової сплати — коли борг гасить покупець.

Перевірка забудовника

Переуступка — це передача прав на об’єкт, який не повною мірою існує фізично. Саме тому варто ретельно перевірити репутацію забудовника. На які моменти звернути увагу? Насамперед необхідно пересвідчитися в:

  • дозволі на будівництво;
  • праві володіння земельною ділянкою;
  • дотриманні термінів реалізації проєкту та здачі інших об’єктів будівельної компанії.

Також з’ясуйте за допомогою реєстрів, чи не було запущено процедуру оформлення банкрутства компанією-забудовником. Ще один важливий момент — відсутність судових позовів від інвесторів.

Перевірка інвестора

Перед укладанням договору перевірте, чи інвестор не порушує умови угоди із забудовником. Окрім цього, необхідно бути впевненим, що квартира не значиться під заставою в банку.

Укладення договору спільно з юристом

Самостійної перевірки забудовника та інвестора може бути недостатньо. Саме тому є сенс скористатися послугами юриста, аби угода була правомірною та не мала підводних каменів, про які ви часто й не здогадуєтесь.

Які документи надаються

Коли оформляється переуступка майнових прав на нерухомість, надаються такі документи:

  • копія або оригінал основного договору;
  • взаємний розрахунок між трьома сторонами;
  • згода забудовника на переуступку;
  • договір відступлення.

Окрема письмова згода забудовника потрібна в тому випадку, якщо цей момент (дозвіл будівельної компанії на переуступку) не зазначений у тексті договору.

Переуступка майнових прав можлива й у тому випадку, якщо інвестор купував житло в іпотеку. У цьому випадку в угоді фігурує і четверта сторона — банк. Частково покупець сплачує гроші інвестору, а іншу частину боргу зобов’язується сплатити банківській установі.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Василь Крат
    Василь Крат
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Олександра Яновська
    Олександра Яновська
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Марина Семененко
    Марина Семененко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Марина Шаховніна
    Марина Шаховніна
    суддя Подільського районного суду міста Києва