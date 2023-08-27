Як правильно купити квартиру по переуступці: найголовніші юридичні нюанси

Переуступка квартири — це укладення договору, за яким продавець передає покупцю право потребувати нерухомість у забудовника. Згідно із цим документом покупець зможе підписати основний договір купівлі-продажу після того, як новобудова буде прийнята в експлуатацію.
Аби мінімізувати ризики й придбати те житло, яке хотіли, варто ретельно ставитися до вибору інвестора й забудовника, розповіли у блог OLX.ua.
Якщо відбувається продаж по переуступці, податки не відрізняються від тих, які сплачуєте під час оформлення звичайного договору купівлі-продажу.
Процес оформлення договору
Важливо, аби документ, який будете укладати, був правомірним. Лише в цьому випадку переуступка майнових прав на квартиру стане безпечною та вигідною угодою.
Отримання дозволу на переуступку від забудовника
Особливість переуступки полягає в тому, що це фактично тристоронній договір купівлі-продажу. Тобто для правомірності угоди забудовник має дозволити передачу прав на майбутнє житло іншій людині. Це відбувається або за умови стовідсоткової сплати вартості квартири інвестором, або в разі часткової сплати — коли борг гасить покупець.
Перевірка забудовника
Переуступка — це передача прав на об’єкт, який не повною мірою існує фізично. Саме тому варто ретельно перевірити репутацію забудовника. На які моменти звернути увагу? Насамперед необхідно пересвідчитися в:
- дозволі на будівництво;
- праві володіння земельною ділянкою;
- дотриманні термінів реалізації проєкту та здачі інших об’єктів будівельної компанії.
Також з’ясуйте за допомогою реєстрів, чи не було запущено процедуру оформлення банкрутства компанією-забудовником. Ще один важливий момент — відсутність судових позовів від інвесторів.
Перевірка інвестора
Перед укладанням договору перевірте, чи інвестор не порушує умови угоди із забудовником. Окрім цього, необхідно бути впевненим, що квартира не значиться під заставою в банку.
Укладення договору спільно з юристом
Самостійної перевірки забудовника та інвестора може бути недостатньо. Саме тому є сенс скористатися послугами юриста, аби угода була правомірною та не мала підводних каменів, про які ви часто й не здогадуєтесь.
Які документи надаються
Коли оформляється переуступка майнових прав на нерухомість, надаються такі документи:
- копія або оригінал основного договору;
- взаємний розрахунок між трьома сторонами;
- згода забудовника на переуступку;
- договір відступлення.
Окрема письмова згода забудовника потрібна в тому випадку, якщо цей момент (дозвіл будівельної компанії на переуступку) не зазначений у тексті договору.
Переуступка майнових прав можлива й у тому випадку, якщо інвестор купував житло в іпотеку. У цьому випадку в угоді фігурує і четверта сторона — банк. Частково покупець сплачує гроші інвестору, а іншу частину боргу зобов’язується сплатити банківській установі.
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