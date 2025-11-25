  1. В Україні

Стало відомо, яка ситуація з електроенергією в Україні після масованого обстрілу

10:38, 25 листопада 2025
У Києві та трьох регіонах аварійні відключення замінять на збільшені графіки.
Стало відомо, яка ситуація з електроенергією в Україні після масованого обстрілу
Фото ілюстративне: ДТЕК
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Російські війська здійснили вже шосту за два місяці масовану ракетно-дронову атаку на об'єкти енергетичної інфраструктури України. Під обстріл потрапили Одещина, Дніпропетровщина, Чернігівщина, Харківщина, Київщина та місто Київ. Частина споживачів залишилася без електропостачання.

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити живлення. Про це розповіли в Укренерго.

Там зазначили, що у Києві, а також Харківській, Полтавській і Сумській областях зранку застосовувались аварійні відключення. Надалі вони будуть замінені на збільшені погодинні графіки відключень. 

В інших областях діють графіки погодинного відключення від 0,5 до 2,5 черг. Для промислових споживачів по всій країні також запроваджено обмеження потужності на максимальному рівні.

Як повідомляється, споживання електроенергії продовжує зростати. Станом на ранок 25 листопада воно вже було на 2,1% вищим, ніж попереднього дня. Вчорашній денний максимум споживання перевищив показник минулої п’ятниці на 2,6%.

Українців закликали обмежити використання потужних електроприладів, особливо у вечірні години. Якщо можливо — переносити енергоємні процеси (прання, прасування, зарядка електромобілів тощо) на нічний період після 22:00. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

світло Укренерго

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
КЦС ВС закрив провадження у справі, зазначивши, що районні ТЦК не можуть бути відповідачами в судах

Верховний Суд пояснив, що районний ТЦК не має статусу юридичної особи та повноважень на представництво, а також процесуальної дієздатності, що є підставою для закриття провадження.

Між браслетом і ґратами: як суди практикують обрання запобіжних заходів для підозрюваних

Попри значну кількість затримань у корупційних справах, суди нерідко застосовують заставу замість тримання під вартою.

Привласнили 90 млн грн вкладників: справу екс-міністра Віктора Тополова передано до суду

Слідчі встановили перші прізвища осіб, які відігравали ключову роль у схемі з кредитами під фіктивні застави та фальшивою нерухомістю.

Україна запроваджує скринінг іноземних інвестицій: чи не стане це «ручним гальмом» для інвесторів

Парламент і ОЕСР працюють над узгодженим законодавством щодо перевірки іноземних інвестицій у стратегічні сектори — від критеріїв ризику до процедур оскарження.

Кожен українець зможе мати свій власний герб: в Цивільний кодекс введуть новий інструмент ідентичності

Оновлений Цивільний кодекс відкриє шлях для офіційної реєстрації особистих і родових гербів, захищаючи їх від копіювання і підробок

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]