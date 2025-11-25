Стало відомо, яка ситуація з електроенергією в Україні після масованого обстрілу

У Києві та трьох регіонах аварійні відключення замінять на збільшені графіки.

Російські війська здійснили вже шосту за два місяці масовану ракетно-дронову атаку на об'єкти енергетичної інфраструктури України. Під обстріл потрапили Одещина, Дніпропетровщина, Чернігівщина, Харківщина, Київщина та місто Київ. Частина споживачів залишилася без електропостачання.

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити живлення. Про це розповіли в Укренерго.

Там зазначили, що у Києві, а також Харківській, Полтавській і Сумській областях зранку застосовувались аварійні відключення. Надалі вони будуть замінені на збільшені погодинні графіки відключень.

В інших областях діють графіки погодинного відключення від 0,5 до 2,5 черг. Для промислових споживачів по всій країні також запроваджено обмеження потужності на максимальному рівні.

Як повідомляється, споживання електроенергії продовжує зростати. Станом на ранок 25 листопада воно вже було на 2,1% вищим, ніж попереднього дня. Вчорашній денний максимум споживання перевищив показник минулої п’ятниці на 2,6%.

Українців закликали обмежити використання потужних електроприладів, особливо у вечірні години. Якщо можливо — переносити енергоємні процеси (прання, прасування, зарядка електромобілів тощо) на нічний період після 22:00.

