  1. В Украине

Стало известно, какая ситуация с электроэнергией в Украине после массированного обстрела

10:38, 25 ноября 2025
В Киеве и трех регионах аварийные отключения заменят увеличенными графиками.
Стало известно, какая ситуация с электроэнергией в Украине после массированного обстрела
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Российские войска нанесли уже шестую за два месяца массированную ракетно-дроновую атаку по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Под обстрел попали Одесская, Днепропетровская, Черниговская, Харьковская, Киевская области, а также город Киев. Часть потребителей осталась без электроснабжения.

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить подачу электроэнергии. Об этом сообщили в «Укрэнерго».

Там отметили, что в Киеве, а также в Харьковской, Полтавской и Сумской областях утром применялись аварийные отключения. В дальнейшем они будут заменены на увеличенные графики почасовых отключений.

В других регионах действуют графики почасовых отключений в объёме от 0,5 до 2,5 очередей. Для промышленных потребителей по всей стране также введены ограничения мощности на максимальном уровне.

По информации «Укрэнерго», потребление электроэнергии продолжает расти. По состоянию на утро 25 ноября оно уже было на 2,1% выше, чем в предыдущий день. Вчерашний дневной максимум потребления превысил показатель прошлой пятницы на 2,6%.

Украинцев призывают ограничить использование мощных электроприборов, особенно в вечерние часы. По возможности — переносить энергоёмкие процессы (стирка, глажка, зарядка электромобилей и т.п.) на ночное время — после 22:00.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

свет Укрэнерго

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Между браслетом и решеткой: как суды практикуют избрание мер пресечения для подозреваемых

Несмотря на значительное количество задержаний по делам о коррупции, суды нередко применяют залог вместо содержания под стражей.

Присвоили 90 млн грн вкладчиков: дело экс-министра Виктора Тополя передано в суд

Следователи установили первые фамилии лиц, которые играли ключевую роль в схеме с кредитами под фиктивные залоги и фальшивую недвижимость.

Украина вводит скрининг иностранных инвестиций: не станет ли это «ручным тормозом» для инвесторов

Парламент и ОЭСР работают над согласованным законодательством по проверке иностранных инвестиций в стратегические секторы — от критериев риска до процедур обжалования.

Каждый украинец сможет иметь свой собственный герб: в Гражданский кодекс введут новый инструмент идентичности

Обновленный Гражданский кодекс откроет путь для официальной регистрации личных и родовых гербов, защищая их от копирования и подделок.

Правила увольнения за прогул хотят изменить: в каких случаях отсутствие на работе больше не будет поводом для взыскания

В парламент внесли законопроект, который поставит точку в многочисленных трудовых спорах, где работодатели и работники по-разному трактуют понятие «уважительной причины» отсутствия на работе.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]