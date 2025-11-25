Стало известно, какая ситуация с электроэнергией в Украине после массированного обстрела

В Киеве и трех регионах аварийные отключения заменят увеличенными графиками.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Российские войска нанесли уже шестую за два месяца массированную ракетно-дроновую атаку по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Под обстрел попали Одесская, Днепропетровская, Черниговская, Харьковская, Киевская области, а также город Киев. Часть потребителей осталась без электроснабжения.

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить подачу электроэнергии. Об этом сообщили в «Укрэнерго».

Там отметили, что в Киеве, а также в Харьковской, Полтавской и Сумской областях утром применялись аварийные отключения. В дальнейшем они будут заменены на увеличенные графики почасовых отключений.

В других регионах действуют графики почасовых отключений в объёме от 0,5 до 2,5 очередей. Для промышленных потребителей по всей стране также введены ограничения мощности на максимальном уровне.

По информации «Укрэнерго», потребление электроэнергии продолжает расти. По состоянию на утро 25 ноября оно уже было на 2,1% выше, чем в предыдущий день. Вчерашний дневной максимум потребления превысил показатель прошлой пятницы на 2,6%.

Украинцев призывают ограничить использование мощных электроприборов, особенно в вечерние часы. По возможности — переносить энергоёмкие процессы (стирка, глажка, зарядка электромобилей и т.п.) на ночное время — после 22:00.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.