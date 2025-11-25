  1. В Україні

Після стрілянини у львівській школі у МВС знову підняли питання безпеки у школах – що пропонують

10:20, 25 листопада 2025
МВС після стрілянини у львівській школі заявило про потребу посилити безпеку в усіх навчальних закладах.
Після стрілянини у львівській школі у МВС знову підняли питання безпеки у школах – що пропонують
Фото: Емма Стадник
У Львові стався інцидент, якого, за словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, не має бути в жодному навчальному закладі: у школі пролунали постріли, внаслідок чого поранено людину.

Нагадаємо, що попередньо відомо, що між двома батьками учнів сталась сварка у приміщенні однієї зі шкіл, яка згодом на вулиці переросла у бійку. У ході конфлікту один із чоловіків вистрелив із травматичної зброї в опонента.

За інформацією МВС, офіцер Служби освітньої безпеки оперативно зреагував, затримав та роззброїв чоловіка, а також викликав слідчих і медиків. Завдяки його діям вдалося запобігти подальшій небезпеці.

Потерпілого госпіталізували, його стан медики оцінюють як задовільний. Поліція опитала учасників інциденту, свідків та працівників закладу освіти. Зброю вилучили та направили на експертизу.

Проблема безпеки в школах

Ігор Клименко наголосив, що випадок демонструє системну проблему — українські заклади освіти все ще недостатньо захищені.

Нині у школах України працюють 1778 офіцерів Служби освітньої безпеки, з них 68 — у Львові, що охоплює трохи більше половини шкіл міста. Водночас, за словами міністра, лише присутність офіцера не забезпечує комплексної безпеки.

Необхідні заходи захисту

МВС вважає, що кожна школа має бути обладнана:

  • контрольованим входом;
  • чітко окресленою територією;
  • системами відеоспостереження;
  • технічними засобами контролю (зокрема, металодетекторами);
  • підготовленим фахівцем із безпеки.

Як каже Клименко, ці вимоги частково вже враховані в Законі про безпеку в закладах освіти. МВС разом із МОН завершує підготовку підзаконних актів, які зроблять стандарти безпеки обов’язковими для всіх шкіл.

Нагадаємо, що в Україні готуються до впровадження нового закону про посилення безпеки у школах. Законопроєкт №11543, ухвалений Верховною Радою 18 вересня та підписаний Президентом, невдовзі набуде чинності.

