  1. В Украине

После стрельбы во львовской школе в МВД снова подняли вопрос безопасности в учебных заведениях – что предлагают

10:20, 25 ноября 2025
МВД после стрельбы во львовской школе заявило о необходимости усилить безопасность во всех учебных заведениях.
После стрельбы во львовской школе в МВД снова подняли вопрос безопасности в учебных заведениях – что предлагают
Фото: Эмма Стадник
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львове произошел инцидент, которого, по словам министра внутренних дел Игоря Клименко, не должно быть ни в одном учебном заведении: в школе прозвучали выстрелы, в результате чего был ранен человек.

Напомним, что предварительно известно, что между двумя родителями учеников произошла ссора в помещении одной из школ, которая впоследствии на улице переросла в драку. В ходе конфликта один из мужчин выстрелил из травматического оружия в оппонента.

По информации МВД, офицер Службы образовательной безопасности оперативно среагировал, задержал и разоружил мужчину, а также вызвал следователей и медиков. Благодаря его действиям удалось предотвратить дальнейшую опасность.

Пострадавшего госпитализировали, его состояние медики оценивают как удовлетворительное. Полиция опросила участников инцидента, свидетелей и сотрудников учебного заведения. Оружие изъято и направлено на экспертизу.

Проблема безопасности в школах

Игорь Клименко подчеркнул, что этот случай демонстрирует системную проблему — украинские учебные заведения все еще недостаточно защищены.

Сейчас в школах Украины работают 1778 офицеров Службы образовательной безопасности, из них 68 — во Львове, что охватывает чуть больше половины школ города. В то же время, по словам министра, одного лишь присутствия офицера недостаточно для обеспечения комплексной безопасности.

Необходимые меры защиты

В МВД считают, что каждая школа должна быть оборудована:

  • контролируемым входом;
  • четко обозначенной территорией;
  • системами видеонаблюдения;
  • техническими средствами контроля (в частности, металлодетекторами);
  • подготовленным специалистом по безопасности.

Как отмечает Клименко, эти требования частично уже учтены в Законе о безопасности в учреждениях образования. МВД совместно с МОН завершает подготовку подзаконных актов, которые сделают стандарты безопасности обязательными для всех школ.

Напомним, что в Украине готовятся к внедрению нового закона о усилении безопасности в школах. Законопроект №11543, принятый Верховной Радой 18 сентября и подписанный Президентом, вскоре вступит в силу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

МВД полиция Львов школа

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Между браслетом и решеткой: как суды практикуют избрание мер пресечения для подозреваемых

Несмотря на значительное количество задержаний по делам о коррупции, суды нередко применяют залог вместо содержания под стражей.

Присвоили 90 млн грн вкладчиков: дело экс-министра Виктора Тополя передано в суд

Следователи установили первые фамилии лиц, которые играли ключевую роль в схеме с кредитами под фиктивные залоги и фальшивую недвижимость.

Украина вводит скрининг иностранных инвестиций: не станет ли это «ручным тормозом» для инвесторов

Парламент и ОЭСР работают над согласованным законодательством по проверке иностранных инвестиций в стратегические секторы — от критериев риска до процедур обжалования.

Каждый украинец сможет иметь свой собственный герб: в Гражданский кодекс введут новый инструмент идентичности

Обновленный Гражданский кодекс откроет путь для официальной регистрации личных и родовых гербов, защищая их от копирования и подделок.

Правила увольнения за прогул хотят изменить: в каких случаях отсутствие на работе больше не будет поводом для взыскания

В парламент внесли законопроект, который поставит точку в многочисленных трудовых спорах, где работодатели и работники по-разному трактуют понятие «уважительной причины» отсутствия на работе.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]