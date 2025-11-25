После стрельбы во львовской школе в МВД снова подняли вопрос безопасности в учебных заведениях – что предлагают

МВД после стрельбы во львовской школе заявило о необходимости усилить безопасность во всех учебных заведениях.

Фото: Эмма Стадник

Во Львове произошел инцидент, которого, по словам министра внутренних дел Игоря Клименко, не должно быть ни в одном учебном заведении: в школе прозвучали выстрелы, в результате чего был ранен человек.

Напомним, что предварительно известно, что между двумя родителями учеников произошла ссора в помещении одной из школ, которая впоследствии на улице переросла в драку. В ходе конфликта один из мужчин выстрелил из травматического оружия в оппонента.

По информации МВД, офицер Службы образовательной безопасности оперативно среагировал, задержал и разоружил мужчину, а также вызвал следователей и медиков. Благодаря его действиям удалось предотвратить дальнейшую опасность.

Пострадавшего госпитализировали, его состояние медики оценивают как удовлетворительное. Полиция опросила участников инцидента, свидетелей и сотрудников учебного заведения. Оружие изъято и направлено на экспертизу.

Проблема безопасности в школах

Игорь Клименко подчеркнул, что этот случай демонстрирует системную проблему — украинские учебные заведения все еще недостаточно защищены.

Сейчас в школах Украины работают 1778 офицеров Службы образовательной безопасности, из них 68 — во Львове, что охватывает чуть больше половины школ города. В то же время, по словам министра, одного лишь присутствия офицера недостаточно для обеспечения комплексной безопасности.

Необходимые меры защиты

В МВД считают, что каждая школа должна быть оборудована:

контролируемым входом;

четко обозначенной территорией;

системами видеонаблюдения;

техническими средствами контроля (в частности, металлодетекторами);

подготовленным специалистом по безопасности.

Как отмечает Клименко, эти требования частично уже учтены в Законе о безопасности в учреждениях образования. МВД совместно с МОН завершает подготовку подзаконных актов, которые сделают стандарты безопасности обязательными для всех школ.

Напомним, что в Украине готовятся к внедрению нового закона о усилении безопасности в школах. Законопроект №11543, принятый Верховной Радой 18 сентября и подписанный Президентом, вскоре вступит в силу.

