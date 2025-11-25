Трапляється лише у 0,5% випадків: у Львові лікарі врятували немовля з надзвичайно рідкісною вадою серця

У Львові лікарі врятували немовля з рідкісною вадою серця, що трапляється лише у 0,5% випадків.

Фото: Львівська міська рада

У Львові лікарі врятували немовля з рідкісною та надзвичайно складною вадою серця, яка трапляється лише у 0,5% випадків. Після серії надскладних операцій, дитина вже вдома з нормальним серцебиттям і сатурацією, повідомили у Львівській міській раді.

Зазначається, що Кароліна зі Львова народилася з рідкісною та надзвичайно складною вадою серця – транспозицією магістральних судин. Це коли головні артеріальні судини переплутані місцями, і два кола кровообігу працюють розімкнено.

Про діагноз крихітки її мама Марія дізналася ще коли була на 24-му тижні вагітності. А згодом лікарі виявили ще одне ускладнення: стенозований, тобто звужений, клапан легеневої артерії. Така комбінація вад є вкрай рідкісною і зустрічається лише у 0,5% всіх випадків транспозиції магістральних судин.

Відразу після пологів маленьку Кароліну забрали до кардіохірургічного відділення. В перші дні життя їй вшили судинний шунт. Цей перший етап мав виграти для крихітки час, аби вона трошки підросла до радикальної корекції. У 6 місяців малечі виконали наступну операцію.

У Львівській міськраді зазначили, що операціяя пройшла успішно і показники насиченості крові киснем прогнозовано впали. І в цей особливо вразливий період, на 6‑й день після втручання, Кароліна підхопила коронавірус. Виникла пневмонія. Для дитини це був дуже важкий удар.

Лікарі заледве встигли приєднати пацієнтку до ЕКМО – апарату, що заміщає роботу серця і легень. На ньому Кароліна була 2 тижні і прямо на ЕКМО її перевезли в операційну для виконання вирішальної операції. Надскладне втручання з радикальної корекції транспозиції магістральних судин тривало аж 10 годин і завершилось успішно.

Станом на сьогодні Кароліна вже вдома, а її серце працює правильно.

