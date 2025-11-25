Случается только в 0,5% случаев: во Львове врачи спасли младенца с чрезвычайно редким пороком сердца

Во Львове врачи спасли младенца с редким пороком сердца, который встречается только в 0,5% случаев.

Во Львове врачи спасли младенца с редким и чрезвычайно сложным пороком сердца, который случается только в 0,5% случаев. После серии сверхсложных операций, ребенок уже дома с нормальным сердцебиением и сатурацией, сообщили во Львовском городском совете.

Отмечается, что Каролина из Львова родилась с редким и очень сложным пороком сердца – транспозицией магистральных сосудов. Это когда главные артериальные сосуды перепутаны местами, и два круга кровообращения работают разомкнуты.

О диагнозе крохи ее мама Мария узнала, еще когда была на 24-й неделе беременности. Впоследствии врачи обнаружили еще одно осложнение: стенозированный, то есть суженый, клапан легочной артерии. Такая комбинация пороков крайне редка и встречается лишь в 0,5% всех случаев транспозиции магистральных сосудов.

Сразу после родов маленькую Каролину забрали в кардиохирургическое отделение. В первые дни жизни ей ушили сосудистый шунт. Этот первый этап должен был выиграть для крохи время, чтобы она немного подросла до радикальной коррекции. В 6 месяцев ребенку сделали следующую операцию.

Во Львовском городском совете отметили, что операция прошла успешно и показатели насыщенности крови кислородом прогнозируемо упали. И в этот особенно уязвимый период, на 6-й день после вмешательства, Каролина подхватила коронавирус. Возникла пневмония.

Для ребенка это был очень тяжелый удар. Врачи едва успели подключить пациентку к ЭКМО – аппарату, замещающему работу сердца и легких. На нем Каролина была 2 недели и прямо на ЭКМО ее перевезли в операционную для выполнения решающей операции.

Сверхсложное вмешательство по радикальной коррекции транспозиции магистральных сосудов длилось 10 часов и закончилось успешно.

На сегодня Каролина уже дома, а ее сердце работает правильно.

