  1. У світі

Чи впливають соцмережі на психіку людей: в Meta не наважились оприлюднити результати свого дослідження

09:44, 25 листопада 2025
Фахівці компанії Meta з'ясували, що без Facebook та Instagram люди почуваються спокійніше, але цю інформацію так і не оприлюднили.
Чи впливають соцмережі на психіку людей: в Meta не наважились оприлюднити результати свого дослідження
Фото: freepik.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У 2020 році фахівці Meta з'ясували, що Facebook та Instagram можуть завдавати серйозної шкоди людській психіці, пише Reuters.

Повідомляється, що у 2020 році Meta разом із Nielsen запустили «Проєкт Меркурій», щоб дізнатися, який ефект здійснює на користувачів відключення від їхніх сервісів. Виявилося, що після тижня без соцмереж у людей знизилося відчуття, депресії, тривоги, самотності та соціального порівняння.

«Проєкт Меркурій» довів, що це не просто збіг, а прямий вплив сервісів компанії на погіршення стану людей. Замість того, щоб опублікувати ці результати або провести додаткові дослідження, Meta закрила проєкт, оскільки це могло б завдати серйозного удару по її соцмережах, пише Reuters.

У виданні зазначили, що це дослідження з'явилось в рамках одразу кількох справ американських шкільних округів проти Meta і Google, а також TikTok і Snapchat. Компанії звинувачують у приховуванні шкоди від їх продуктів для школярів.

Водночас, основні претензії позивачів адресовані саме компанії Meta. Компанію звинувачують у тому, що інструменти безпеки на Facebook та Instagram спеціально розроблені так, щоб люди ними користувалися якомога рідше, через їхню низьку ефективність.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

охорона здоров'я соцмережі

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Привласнили 90 млн грн вкладників: справу екс-міністра Віктора Тополова передано до суду

Слідчі встановили перші прізвища осіб, які відігравали ключову роль у схемі з кредитами під фіктивні застави та фальшивою нерухомістю.

Україна запроваджує скринінг іноземних інвестицій: чи не стане це «ручним гальмом» для інвесторів

Парламент і ОЕСР працюють над узгодженим законодавством щодо перевірки іноземних інвестицій у стратегічні сектори — від критеріїв ризику до процедур оскарження.

Кожен українець зможе мати свій власний герб: в Цивільний кодекс введуть новий інструмент ідентичності

Оновлений Цивільний кодекс відкриє шлях для офіційної реєстрації особистих і родових гербів, захищаючи їх від копіювання і підробок

Правила звільнення за прогул хочуть змінити: в яких випадках відсутність на роботі перестане бути приводом для стягнення

В парламент внесли законопроєкт, який поставить крапку у численних трудових спорах, де роботодавці та працівники по-різному тлумачать поняття «поважної причини» відсутності на роботі.

Бронь без обліку — нікчемна: суд у Запоріжжі зупинив незаконне вручення повістки

Після розгляду матеріалів суд визнав дії ТЦК щодо вручення повістки протиправними.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]