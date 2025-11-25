Чи впливають соцмережі на психіку людей: в Meta не наважились оприлюднити результати свого дослідження

Фахівці компанії Meta з'ясували, що без Facebook та Instagram люди почуваються спокійніше, але цю інформацію так і не оприлюднили.

У 2020 році фахівці Meta з'ясували, що Facebook та Instagram можуть завдавати серйозної шкоди людській психіці, пише Reuters.

Повідомляється, що у 2020 році Meta разом із Nielsen запустили «Проєкт Меркурій», щоб дізнатися, який ефект здійснює на користувачів відключення від їхніх сервісів. Виявилося, що після тижня без соцмереж у людей знизилося відчуття, депресії, тривоги, самотності та соціального порівняння.

«Проєкт Меркурій» довів, що це не просто збіг, а прямий вплив сервісів компанії на погіршення стану людей. Замість того, щоб опублікувати ці результати або провести додаткові дослідження, Meta закрила проєкт, оскільки це могло б завдати серйозного удару по її соцмережах, пише Reuters.

У виданні зазначили, що це дослідження з'явилось в рамках одразу кількох справ американських шкільних округів проти Meta і Google, а також TikTok і Snapchat. Компанії звинувачують у приховуванні шкоди від їх продуктів для школярів.

Водночас, основні претензії позивачів адресовані саме компанії Meta. Компанію звинувачують у тому, що інструменти безпеки на Facebook та Instagram спеціально розроблені так, щоб люди ними користувалися якомога рідше, через їхню низьку ефективність.

