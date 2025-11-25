Влияют ли соцсети на психику людей: в Meta не решились обнародовать результаты своего исследования

Специалисты компании Meta выяснили, что без Facebook и Instagram люди чувствуют себя более спокойно, но эту информацию так и не обнародовали.

В 2020 году специалисты Meta выяснили, что Facebook и Instagram могут наносить серьезный вред человеческой психике, пишет Reuters.

Сообщается, что в 2020 году Meta вместе с Nielsen запустили «Проект Меркурий», чтобы узнать, какой эффект оказывает на пользователей отключение от их сервисов. Оказалось, что после недели без соцсетей у людей снизилось чувство, депрессия, тревога, одиночество и социальное сравнение.

«Проект Меркурий» доказал, что это не просто совпадение, а прямое влияние сервисов компании на ухудшение состояния людей. Вместо того чтобы опубликовать эти результаты или провести дополнительные исследования, Meta закрыла проект, поскольку это могло бы нанести серьезный удар по ее соцсетям, пишет Reuters.

В издании отметили, что это исследование появилось в рамках нескольких дел американских школьных округов против Meta и Google, а также TikTok и Snapchat. Компании обвиняют в сокрытии ущерба от их продуктов для школьников.

В то же время, основные претензии истцов адресованы именно компании Meta. Компанию обвиняют в том, что инструменты безопасности на Facebook и Instagram специально разработаны так, чтобы люди ими пользовались как можно реже из-за их низкой эффективности.

