ВРП відсторонила суддю Приморського райсуду Одеси через підозру в підбурюванні до хабаря

10:55, 25 листопада 2025
За даними слідства, суддю підозрюють у підбурюванні до надання неправомірної вигоди посадовій особі, яка займає відповідальне становище.
Вища рада правосуддя 25 листопада ухвалила рішення тимчасово відсторонити суддю Приморського районного суду міста Одеси від здійснення правосуддя. Відсторонення діятиме до 18 січня 2026 року.

Як повідомили у ВРП, рішення ухвалено після розгляду клопотання заступника Генерального прокурора — керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка.

У чому підозрюють суддю

За даними слідства, суддю підозрюють у кримінальних правопорушеннях, передбачених ч. 4 ст. 27 та ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України, а саме у підбурюванні до надання неправомірної вигоди посадовій особі, яка займає відповідальне становище.

Слідство вважає, що дії були скоєні за попередньою змовою групою осіб.

Вища рада правосуддя зазначила, що врахувала:

  • обґрунтованість ризиків, викладених у клопотанні;
  • співмірність цих ризиків із такими засадами, як незалежність і недоторканність суддів
  • наслідки тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності,
  • строки досудового розслідування у кримінальному провадженні,

ВРП задовольнила клопотання та тимчасово відсторонила суддю від здійснення правосуддя.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що суддю та адвокатку з Одеси підозрюють у торгівлі «потрібними» рішеннями за гроші.

суддя ВРП

