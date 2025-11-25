  1. В Украине
ВСП отстранил судью Приморского райсуда Одессы из-за подозрения в подстрекательстве к взятке

10:55, 25 ноября 2025
По данным следствия, судью подозревают в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение.
ВСП отстранил судью Приморского райсуда Одессы из-за подозрения в подстрекательстве к взятке
Высший совет правосудия 25 ноября принял решение временно отстранить судью Приморского районного суда города Одессы от осуществления правосудия. Отстранение будет действовать до 18 января 2026 года.

Как сообщили в ВСП, решение принято после рассмотрения ходатайства заместителя Генерального прокурора — руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко.

В чем подозревают судью

По данным следствия, судью подозревают в уголовных правонарушениях, предусмотренных ч. 4 ст. 27 и ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины, а именно в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение.

Следствие считает, что действия были совершены по предварительному сговору группой лиц.

Высший совет правосудия отметил, что учел:

  • обоснованность рисков, изложенных в ходатайстве;
  • соразмерность этих рисков таким принципам, как независимость и неприкосновенность судей;
  • последствия временного отстранения судьи от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности;
  • сроки досудебного расследования в уголовном производстве.

ВСП удовлетворил ходатайство и временно отстранил судью от осуществления правосудия.

Напомним, ранее сообщалось, что судью и адвокатку из Одессы подозревают в торговле «нужными» судебными решениями за деньги.

