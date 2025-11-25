ВСП отстранил судью Приморского райсуда Одессы из-за подозрения в подстрекательстве к взятке
Высший совет правосудия 25 ноября принял решение временно отстранить судью Приморского районного суда города Одессы от осуществления правосудия. Отстранение будет действовать до 18 января 2026 года.
Как сообщили в ВСП, решение принято после рассмотрения ходатайства заместителя Генерального прокурора — руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко.
В чем подозревают судью
По данным следствия, судью подозревают в уголовных правонарушениях, предусмотренных ч. 4 ст. 27 и ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины, а именно в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение.
Следствие считает, что действия были совершены по предварительному сговору группой лиц.
Высший совет правосудия отметил, что учел:
- обоснованность рисков, изложенных в ходатайстве;
- соразмерность этих рисков таким принципам, как независимость и неприкосновенность судей;
- последствия временного отстранения судьи от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности;
- сроки досудебного расследования в уголовном производстве.
ВСП удовлетворил ходатайство и временно отстранил судью от осуществления правосудия.
