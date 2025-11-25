ВСП отстранил судью Приморского райсуда Одессы из-за подозрения в подстрекательстве к взятке

По данным следствия, судью подозревают в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение.

Высший совет правосудия 25 ноября принял решение временно отстранить судью Приморского районного суда города Одессы от осуществления правосудия. Отстранение будет действовать до 18 января 2026 года.

Как сообщили в ВСП, решение принято после рассмотрения ходатайства заместителя Генерального прокурора — руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко.

В чем подозревают судью

По данным следствия, судью подозревают в уголовных правонарушениях, предусмотренных ч. 4 ст. 27 и ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины, а именно в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение.

Следствие считает, что действия были совершены по предварительному сговору группой лиц.

Высший совет правосудия отметил, что учел:

обоснованность рисков, изложенных в ходатайстве;

соразмерность этих рисков таким принципам, как независимость и неприкосновенность судей;

последствия временного отстранения судьи от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности;

сроки досудебного расследования в уголовном производстве.

ВСП удовлетворил ходатайство и временно отстранил судью от осуществления правосудия.

Напомним, ранее сообщалось, что судью и адвокатку из Одессы подозревают в торговле «нужными» судебными решениями за деньги.

