ВРП звільнила у відставку суддю Київського апеляційного суду Тетяну Слюсар

Суддю звільнено у зв’язку з поданням заяви про відставку.

У вівторок, 25 листопада, Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Тетяни Слюсар з посади судді Київського апеляційного суду. Про це повідомили у ВРП.

