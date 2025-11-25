ВРП звільнила у відставку суддю Київського апеляційного суду Тетяну Слюсар
11:03, 25 листопада 2025
Суддю звільнено у зв’язку з поданням заяви про відставку.
У вівторок, 25 листопада, Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Тетяни Слюсар з посади судді Київського апеляційного суду. Про це повідомили у ВРП.
Нагадаємо, ВРП відсторонила суддю Приморського райсуду Одеси.
