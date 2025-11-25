ВСП уволил в отставку судью Киевского апелляционного суда Татьяну Слюсарь

Судья уволена в связи с подачей заявления об отставке.

Во вторник, 25 ноября, Высший совет правосудия принял решение об увольнении Татьяны Слюсарь с должности судьи Киевского апелляционного суда. Об этом сообщили в ВСП.

Судью уволили в связи с подачей заявления об отставке.

