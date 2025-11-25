Військовозобов'язані, які доглядають хворих батьків, не зобов’язані доводити відсутність інших родичів, які могли б це робити — суд

Суд уточнив, що вимога перевіряти інших родичів стосується лише випадків догляду за батьками дружини, а не за власними батьками військовозобов’язаного.

Військовозобов'язані, зайняті постійним доглядом за своїм хворим батьком (матір'ю), не зобов’язані вказувати у заяві на відстрочку інформацію про інших працездатних членів сім'ї, які зобов'язані та можуть здійснювати постійний догляд. Така вимога є лише у разі здійснення догляду за батьком чи матір'ю дружини.

На цьому наголосив Кіровоградський окружний адміністративний суд.

Обставини справи № 340/3192/25:

Позивач стверджує, що його заява про надання відстрочки від призову під час мобілізації була розглянута із порушенням установлених строків, а про прийняте рішення його взагалі не повідомили. Він вважає протиправною й необґрунтованою відмову у наданні відстрочки та просить суд її скасувати. Окрім того, позивач наполягає, що Комісія має ухвалити нове рішення — про надання йому відстрочки, адже він здійснює догляд за своїм батьком, який має інвалідність І групи.

Суд відкрив провадження у справі та визначив її розгляд у спрощеному порядку. Відповідач у відзиві твердить, що заява позивача була отримана 17.02.2025 та розглянута 4.03.2025, але підтверджує, що повідомлення про відмову направлено не було. Позивач у відповіді на відзив зазначає, що дізнався про рішення вперше саме з відзиву, а підстава відмови є необґрунтованою, адже документально підтверджено, що він доглядає батька й інших осіб, які могли б здійснювати догляд, немає.

Суд встановив, що чоловік перебуває на військовому обліку та 17.02.2025 року подав заяву про надання відстрочки від призову за підставою пункту 9 частини 1 статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», оскільки здійснює постійний догляд за своїм батьком, інвалідом І групи. До заяви він долучив документи, які підтверджують інвалідність батька та факт догляду, зокрема висновок МСЕК і довідку УСЗН.

Попри адвокатські запити, відповідач тривалий час не повідомляв заявника про прийняте рішення, а лист від 26.03.2025 року містив лише загальне повідомлення про повернення заяви з комісії без розкриття суті висновку. Лише після відкриття судового провадження відповідач надав витяг з протоколу від 4.03.2025 року, з якого стало відомо, що у відстрочці відмовлено через нібито відсутність підтвердження щодо інших осіб, які могли б здійснювати догляд, та відсутність висновку ЛКК про потребу постійного догляду.

Суд встановив, що відповідач порушив пункт 60 Порядку №560, оскільки розглянув заяву позивача із пропущенням установлених строків та не повідомив його про рішення у спосіб, зазначений у заяві. Такі дії кваліфіковано як протиправну бездіяльність.

«Суд зазначає, що відповідно до пункту 58-1 Порядку №568 військовозобов'язані, зайняті постійним доглядом за своїм хворим батьком, навіть не зобов'язані вказувати у заяві, зазначеній у пункті 58 цього Порядку (додаток 4), інформацію про інших працездатних членів сім'ї, які зобов'язані та можуть здійснювати постійний догляд, а у додатку 5 Порядку №560 для отримання відстрочки за пунктом 9 частини 1 статті 23 Закону №3543, у разі здійснення постійного догляду за своїм хворим батьком, відсутня вимога щодо надання документів, що які підтверджують неможливість інших осіб здійснювати постійний догляд.

Така вимога є лише у разі здійснення догляду за батьком чи матір'ю дружини, чого у спірному випадку не було, оскільки позивач здійснює постійний догляд за своїм рідним батьком, який є інвалідом І групи, а не догляд за батьком чи матір'ю своєї дружини.

Водночас пунктом 58-1 Порядку №560 саме на відповідача покладено обов'язок перевіряти зазначену інформацію, чого зроблено не було, оскільки останній не запропонував надати позивачу додаткові документи, а відразу відмовив у наданні відстрочки від призову», — вказується у матеріалах справи.

Що вирішив суд:

Суд повністю задовольнив адміністративний позов чоловіка та визнано протиправною бездіяльність Комісії, яка полягала у порушенні строків розгляду заяви про відстрочку від призову та ненаданні заявнику повідомлення про результат її розгляду. Суд також визнав протиправним і скасував рішення про відмову у наданні відстрочки за заявою від 14.02.2025 року.

Суд зобов’язав повторно розглянути заяву чоловіка, ухвалити нове рішення з урахуванням висновків суду та належним чином повідомити заявника. На користь позивача стягнуто судовий збір у сумі 968,96 грн та витрати на правничу допомогу у розмірі 15000 грн за рахунок бюджетних асигнувань.

