Войскозобязанные, которые ухаживают за больными родителями, не обязаны доказывать отсутствие других родственников, которые могли бы это делать — суд

Суд уточнил, что требование проверять других родственников касается только случаев ухода за родителями супруги, а не за собственными родителями военнообязанного.

Военнообязанные, занятые постоянным уходом за своим больным отцом (матерью), не обязаны указывать в заявлении на отсрочку информацию о других трудоспособных членах семьи, которые обязаны и могут осуществлять постоянный уход. Такое требование есть только в случае ухода за отцом или матерью супруги.

На этом подчеркнул Кировоградский окружной административный суд.

Обстоятельства дела № 340/3192/25:

Истец утверждает, что его заявление о предоставлении отсрочки от призыва во время мобилизации было рассмотрено с нарушением установленных сроков, а о принятом решении его вовсе не уведомили. Он считает противоправным и необоснованным отказ в предоставлении отсрочки и просит суд его отменить. Кроме того, истец настаивает, что Комиссия должна принять новое решение — о предоставлении ему отсрочки, поскольку он ухаживает за своим отцом, имеющим инвалидность I группы.

Суд открыл производство по делу и определил его рассмотрение в упрощенном порядке. Ответчик в отзыве утверждает, что заявление истца было получено 17.02.2025 и рассмотрено 4.03.2025, но подтверждает, что уведомление об отказе направлено не было. Истец в ответе на отзыв отмечает, что узнал о решении впервые именно из отзыва, а основание отказа является необоснованным, поскольку документально подтверждено, что он ухаживает за отцом и нет других лиц, которые могли бы осуществлять уход.

Суд установил, что мужчина состоит на воинском учете и 17.02.2025 подал заявление о предоставлении отсрочки от призыва на основании пункта 9 части 1 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», поскольку осуществляет постоянный уход за своим отцом, инвалидом I группы. К заявлению он приложил документы, подтверждающие инвалидность отца и факт ухода, включая заключение МСЭК и справку УСЗН.

Несмотря на адвокатские запросы, ответчик длительное время не сообщал заявителю о принятом решении, а письмо от 26.03.2025 содержало лишь общее уведомление о возврате заявления из комиссии без раскрытия сути выводов. Лишь после открытия судебного производства ответчик предоставил выписку из протокола от 4.03.2025, из которой стало известно, что в отсрочке отказано из-за якобы отсутствия подтверждения относительно других лиц, которые могли бы осуществлять уход, и отсутствия заключения ЛКК о необходимости постоянного ухода.

Суд установил, что ответчик нарушил пункт 60 Порядка №560, поскольку рассмотрел заявление истца с пропуском установленных сроков и не уведомил его о решении способом, указанным в заявлении. Такие действия квалифицированы как противоправное бездействие.

«Суд отмечает, что согласно пункту 58-1 Порядка №568 военнообязанные, занятые постоянным уходом за своим больным отцом, даже не обязаны указывать в заявлении, указанном в пункте 58 этого Порядка (приложение 4), информацию о других трудоспособных членах семьи, которые обязаны и могут осуществлять постоянный уход, а в приложении 5 Порядка №560 для получения отсрочки по пункту 9 части 1 статьи 23 Закона №3543, в случае осуществления постоянного ухода за своим больным отцом, отсутствует требование предоставлять документы, подтверждающие невозможность осуществления постоянного ухода другими лицами.

Такое требование есть только в случае ухода за отцом или матерью супруги, чего в спорном случае не было, поскольку истец осуществляет постоянный уход за своим родным отцом, который является инвалидом I группы, а не уход за родителями своей супруги.

В то же время пунктом 58-1 Порядка №560 именно на ответчика возложена обязанность проверять указанную информацию, чего сделано не было, поскольку последний не предложил истцу предоставить дополнительные документы, а сразу отказал в отсрочке от призыва», — указано в материалах дела.

Что решил суд:

Суд полностью удовлетворил административный иск мужчины и признал противоправным бездействие Комиссии, выразившееся в нарушении сроков рассмотрения заявления об отсрочке от призыва и ненаправлении заявителю уведомления о результате его рассмотрения. Суд также признал противоправным и отменил решение об отказе в предоставлении отсрочки по заявлению от 14.02.2025 года.

Суд обязал повторно рассмотреть заявление мужчины, принять новое решение с учетом выводов суда и надлежащим образом уведомить заявителя. В пользу истца взыскан судебный сбор в размере 968,96 грн и расходы на правовую помощь в размере 15000 грн за счет бюджетных ассигнований.

