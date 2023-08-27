Как правильно купить квартиру по переуступке: самые главные юридические нюансы

Прежде всего, следует тщательно проверить репутацию застройщика.

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Переуступка квартиры – это заключение договора, по которому продавец передает покупателю право потребовать недвижимость у застройщика. Согласно этому документу, покупатель сможет подписать основной договор купли-продажи после того, как новостройка будет принята в эксплуатацию.

Чтобы минимизировать риски и приобрести жилье, которое хотели, стоит тщательно относиться к выбору инвестора и застройщика, рассказали в блоге OLX.ua.

Если происходит продажа по переуступке, налоги не отличаются от уплачиваемых при оформлении обычного договора купли-продажи.

Процесс оформления договора

Важно, чтобы документ, который будете составлять, был правомерным. Только в этом случае переуступка имущественных прав на квартиру станет безопасным и выгодным соглашением.

Получение разрешения на переуступку от застройщика

Особенность переуступки состоит в том, что это фактически трехсторонний договор купли-продажи. То есть для правомерности сделки застройщик должен разрешить передачу прав на будущее жилье другому человеку. Это происходит либо при условии стопроцентной оплаты стоимости квартиры инвестором, либо в случае частичной оплаты, когда долг погашает покупатель.

Проверка застройщика

Переуступка – это передача прав на объект, который не в полной мере существует физически. Именно поэтому следует тщательно проверить репутацию застройщика. На какие моменты обратить внимание? Прежде всего необходимо убедиться в:

разрешения на строительство;

правые владения земельным участком;

соблюдение сроков реализации проекта и сдачи других объектов строительной компании.

Также выясните с помощью реестров, не была ли запущена процедура оформления банкротства компанией-застройщиком. Еще один важный момент – отсутствие судебных исков от инвесторов.

Проверка инвестора

Перед заключением договора проверьте, не нарушает ли инвестор условия соглашения с застройщиком. Кроме того, необходимо быть уверенным, что квартира не числится под залогом в банке.

Заключение договора совместно с юристом

Самостоятельной проверки застройщика и инвестора может оказаться недостаточно. Именно поэтому есть смысл воспользоваться услугами юриста, чтобы соглашение было правомерным и не имело подводных камней, о которых вы часто и не догадываетесь.

Какие документы предоставляются

Когда оформляется переуступка имущественных прав на недвижимость, предоставляются следующие документы:

копия или оригинал основного договора;

взаимный расчет между тремя сторонами;

согласие застройщика на переуступку;

договор уступки.

Отдельное письменное согласие застройщика необходимо в том случае, если этот момент (разрешение строительной компании на переуступку) не указан в тексте договора.

Переуступка имущественных прав возможна и в том случае, если инвестор покупал жилье в ипотеку. В этом случае в сделке фигурирует и четвертая сторона – банк. Частично покупатель платит деньги инвестору, а остальную часть долга обязуется уплатить банковскому учреждению.

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