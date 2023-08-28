Премьеру «Дюны – 2» перенесли на 2024 год

Планировалось, что фильм выйдет в прокат в ноябре этого года.

Источник фото: скриншот из видео

Премьеру продолжения истории Пола Атрида в исполнении Тимоти Шаламе в фильме «Дюна: Часть вторая» перенесли на 2024 год. Это научно-фантастической эпопея от режиссера Дени Вильнева, снята по одноименному роману Фрэнка Герберта.

Об этом сообщила студия Warner Bros. «Variety».

Планировалось, что фильм выйдет в прокат 3 ноября 2023 года. Новая дата премьеры – 15 марта 2024 года.

Причиной перенесения стали забастовки актеров и сценаристов в США.

Ранее мы писали, что вышел трейлер к фильму «Дюна: Часть вторая», видео.

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