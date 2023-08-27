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  1. В Украине

Секретарь СНБО Данилов о выборах: Украина будет действовать по Конституции

20:21, 27 августа 2023
Данилов объяснил, что Украина будет действовать по закону нашей страны.
Секретарь СНБО Данилов о выборах: Украина будет действовать по Конституции
Источник фото: АР
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Секретарь СНБО Алексей Данилов в очередной раз заметил, что выборы в Украине возможны только после завершения военных действий. Во время интервью «Радио Свобода» он отметил, что государство должно обеспечить право на голосование всем категориям граждан, имеющим на это право

«Так как во время войны проводить выборы – это довольно сложная вещь. Потому что еще раз подчеркиваю, что это о справедливости, – заметил Данилов. – Государство должно обеспечить голосование всех без исключения граждан, имеющих на это право. А во время войны это сделать очень трудно.

Поэтому мы будем действовать по закону нашей страны, по нашей Конституции и будем определять, когда нам проводить выборы, согласно нашему законодательству, а не по желанию тех или иных наших уважаемых партнеров, которые считают, что мы можем нарушать наши законы.

Нет, мы нарушать законы не можем».

Ранее сенатор США Линдси Грэм высказал мнение, что выборы в Украине должны состояться, даже в условиях войны. 

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