Криптобиржа Binance запретила россиянам p2p-операции с любыми иностранными валютами – СМИ

Одними из первых с новыми правилами Binance столкнулись учасники игровых сообществ.

Источник фото: binance.com

Крупнейшая криптовалютная биржа мира Binance запретила гражданам России продавать и покупать через свой P2P-сервис любую валюту, кроме рубля. Об этом пишут в СМИ.

Одними из первых с новыми правилами Binance столкнулись учасники игровых сообществ. Ранее они покупали игры за турецкие лиры, которые обменивали на P2P-сервисе Binance.

Теперь при попытке совершить сделку с иностранной валютой на Binance появляется сообщение: «Выберите местную валюту для P2P-торговли. Это необходимо в соответствии с правилами работы Binance для страны, которую вы указали при верификации».

Ранее мы писали, что Mastercard и Binance прекращают сотрудничество по криптокарткам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.