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  1. В мире

Криптобиржа Binance запретила россиянам p2p-операции с любыми иностранными валютами – СМИ

20:03, 27 августа 2023
Одними из первых с новыми правилами Binance столкнулись учасники игровых сообществ.
Криптобиржа Binance запретила россиянам p2p-операции с любыми иностранными валютами – СМИ
Источник фото: binance.com
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Крупнейшая криптовалютная биржа мира Binance запретила гражданам России продавать и покупать через свой P2P-сервис любую валюту, кроме рубля. Об этом пишут в СМИ.

Одними из первых с новыми правилами Binance столкнулись учасники игровых сообществ. Ранее они покупали игры за турецкие лиры, которые обменивали на P2P-сервисе Binance.

Теперь при попытке совершить сделку с иностранной валютой на Binance появляется сообщение: «Выберите местную валюту для P2P-торговли. Это необходимо в соответствии с правилами работы Binance для страны, которую вы указали при верификации».

Ранее мы писали, что Mastercard и Binance прекращают сотрудничество по криптокарткам.

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