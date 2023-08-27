Криптобіржа Binance заборонила росіянам p2p-операції з будь-якими іноземними валютами – ЗМІ

Одними з перших із новими правилами Binance зіткнулися учасники ігрових спільнот.

Джерело фото: binance.com

Найбільша криптовалютна біржа світу Binance заборонила громадянам росії продавати та купувати через свій P2P-сервіс будь-яку валюту, окрім рубля. Про це пишуть у ЗМІ.

Одними з перших із новими правилами Binance зіткнулися учасники ігрових спільнот. Раніше вони купували ігри за турецькі ліри, які обмінювали на P2P-сервісі Binance.

Тепер при спробі здійснити операцію з іноземною валютою на Binance з'являється повідомлення: «Оберіть місцеву валюту для P2P-торгівлі. Це необхідно відповідно до правил роботи Binance для країни, яку ви вказали під час верифікації».

Раніше ми писали, що Mastercard та Binance припиняють співпрацю по криптокарткам.

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