Очільник ГУР Буданов пережив більше десятка замахів на життя

За словами Андрія Юсова, їх було більше 10 з 2014 року.

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Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов пережив більше десятка замахів на своє життя.

Про це розповів представник ГУР Міноборони Андрій Юсов в інтерв'ю «ISLND TV».

Так, за словами Юсова, ворог багато разів вчиняв замахи на Кирила Буданова.

«В цілому, сумарно більше, ніж 10. Це з 2014 року», - сказав Юсов та зазначив, що попри ці численні спроби ГУР Міноборони ні на жодну годину не припиняло своєї діяльності.

Розвідник зазначив, що російські пропагандисти часто намагаються вигадати брехню про Буданова.

«Дуже потішні були потім намагання російської пропаганди пояснити, що хтось десь потім лікувався, якісь наслідки, там зачіска не та, там ще щось», - додав він.

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