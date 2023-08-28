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  1. В Україні

Держпраці може отримати можливість перевіряти інтернет-магазини

07:20, 28 серпня 2023
Триває обговорення законопроєкту, який пропонує поширити ринкового нагляд на інтернет-торгівлю.
Держпраці може отримати можливість перевіряти інтернет-магазини
Зображення: freepik.com
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В Україні триває впровадження європейського законодавства в галузі якості продукції, а саме — переходу від нагляду за виробничим процесом до нагляду за якістю готових товарів (ринкового нагляду). Наразі триває обговорення законопроєкту, який пропонує поширити такий нагляд на інтернет-торгівлю.

Про це повідомляє пресслужба Центрально-Західного міжрегіонального управління Держпраці.

У 2019 році ЄС ухвалив Регламент 2019/1020 про нагляд за ринком і відповідність продукції, в якому серед іншого розглядаються проблеми, пов’язані з електронною торгівлею і цифровим середовищем. Отже, Україна має привести своє законодавство у відповідність до цього Регламенту.

У зв’язку із цим Департамент регуляторної політики та підприємництва оприлюднив для обговорення Проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення державного ринкового нагляду та системи технічного регулювання відповідно до вимог Європейського Союзу», яким серед іншого пропонується поширити інструменти державного ринкового нагляду на інтернет-торгівлю чи інші способи дистанційної торгівлі.

Законопроєкт пропонує включити до переліку осіб, на яких поширюється державний ринковий нагляд, надавачів послуг з виконання замовлень (фулфілменту). Крім того, законопроектом вводиться поняття надавача послуг інформаційного суспільства, на якого органи ринкового нагляду також матимуть вплив.

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