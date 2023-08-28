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  1. В Украине

Гоструда может получить возможность проверять интернет-магазины

07:20, 28 августа 2023
Идет обсуждение законопроекта, предлагающего распространить рыночный надзор на интернет-торговлю.
Гоструда может получить возможность проверять интернет-магазины
Изображение: freepik.com
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В Украине продолжается внедрение европейского законодательства в области качества продукции, а именно перехода от надзора за производственным процессом к надзору за качеством готовых товаров (рыночного надзора). В настоящее время идет обсуждение законопроекта, предлагающего распространить такой надзор на интернет-торговлю.

Об этом сообщает пресс-служба Центрально-Западного межрегионального управления Гоструда.

В 2019 году ЕС принял Регламент 2019/1020 о надзоре за рынком и соответствии продукции, в котором среди прочего рассматриваются проблемы, связанные с электронной торговлей и цифровой средой. Следовательно, Украина должна привести свое законодательство в соответствие с этим Регламентом.

В связи с этим Департамент регуляторной политики и предпринимательства обнародовал для обсуждения Проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании государственного рыночного надзора и системы технического регулирования в соответствии с требованиями Европейского Союза», которым среди прочего предлагается распространить инструменты государственного рыночного надзора на интернет торговлю или другие способы дистанционной торговли.

Законопроект предлагает включить в перечень лиц, на которых распространяется государственный рыночный надзор, предоставлятелей услуг по выполнению заказов (фулфилмента). Кроме того, законопроектом вводится понятие предоставлятеля услуг информационного общества, на которого органы рыночного надзора также будут оказывать влияние.

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