Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Судебная охрана должна фиксировать граждан, которые приходят в суды, и принимать меры для пресечения неправомерных действий – Совет правосудия

В Высшем совете правосудия отреагировали на случаи нарушения порядка в судебных заседаниях и в помещениях судов.

БП ВС: Принятые судьей меры обеспечения иска не должны препятствовать хозяйственной деятельности предприятия

Большая Палата признала, что к судье, не осуществившей надлежащую проверку заявления об обеспечении иска, было правомерно применено дисциплинарное взыскание.

«Уволены и назначены 4 Генпрокурора и 3 Министра внутренних дел», - в Комитете Рады отчитались о достижениях за четыре года

В Комитете правоохранительной деятельности похвастались достижениями за 4 года работы: «уволены и назначены 4 Генеральных прокурора и 3 Министра внутренних дел Украины».

Судья оправдал военнообязанного, не явившегося по повестке, указав, что законы Украины являются «авторскими произведениями»

Юридическое сообщество обсуждает оправдательный приговор судьи Зиньковского райсуда Полтавской области в отношении уклоняющегося от явки в военкомат мужчины – судья указал, что законы, регулирующие призыв, «являются офертами от субъекта, предоставляющего услуги по государственному управлению», а у ТЦК нет соответствующих полномочий.

В парламенте появилось восемь проектов постановлений об отмене голосования за закон Руслана Стефанчука о правотворческой деятельности

Голосование за закон о правотворческой деятельности предлагают отменить – появилось восемь проектов постановлений.

  1. В Украине

Глава ГУР Буданов пережил более десятка покушений на жизнь

19:45, 27 августа 2023
По словам Андрея Юсова, их было больше 10 с 2014 года.
Глава ГУР Буданов пережил более десятка покушений на жизнь
Источник фото: скриншот
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов пережил более десятка покушений на свою жизнь.

Об этом рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в интервью «ISLND TV».

Так, по словам Юсова, враг много раз совершал покушения на Кирилла Буданова.

«В целом, суммарно больше, чем 10. Это с 2014 года», - сказал Юсов и отметил, что несмотря на эти многочисленные попытки ГУР Минобороны ни на один час не прекращало свою деятельность.

Разведчик отметил, что российские пропагандисты часто пытаются придумать ложь о Буданове.

«Очень забавные были потом попытки российской пропаганды объяснить, что кто-то где-то потом лечился, какие-то последствия, там прическа не та, там еще что-то», - добавил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Василь Крат
    Василь Крат
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Олександра Яновська
    Олександра Яновська
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Марина Семененко
    Марина Семененко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Марина Шаховніна
    Марина Шаховніна
    суддя Подільського районного суду міста Києва