Глава ГУР Буданов пережил более десятка покушений на жизнь

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов пережил более десятка покушений на свою жизнь.
Об этом рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в интервью «ISLND TV».
Так, по словам Юсова, враг много раз совершал покушения на Кирилла Буданова.
«В целом, суммарно больше, чем 10. Это с 2014 года», - сказал Юсов и отметил, что несмотря на эти многочисленные попытки ГУР Минобороны ни на один час не прекращало свою деятельность.
Разведчик отметил, что российские пропагандисты часто пытаются придумать ложь о Буданове.
«Очень забавные были потом попытки российской пропаганды объяснить, что кто-то где-то потом лечился, какие-то последствия, там прическа не та, там еще что-то», - добавил он.
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