Глава ГУР Буданов пережил более десятка покушений на жизнь

По словам Андрея Юсова, их было больше 10 с 2014 года.

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Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов пережил более десятка покушений на свою жизнь.

Об этом рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в интервью «ISLND TV».

Так, по словам Юсова, враг много раз совершал покушения на Кирилла Буданова.

«В целом, суммарно больше, чем 10. Это с 2014 года», - сказал Юсов и отметил, что несмотря на эти многочисленные попытки ГУР Минобороны ни на один час не прекращало свою деятельность.

Разведчик отметил, что российские пропагандисты часто пытаются придумать ложь о Буданове.

«Очень забавные были потом попытки российской пропаганды объяснить, что кто-то где-то потом лечился, какие-то последствия, там прическа не та, там еще что-то», - добавил он.

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