Секретар РНБО Данілов про вибори: Україна буде діяти за Конституцією

Данілов пояснив, що Україна буде діяти за законом нашої країни.

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Секретар РНБО Олексій Данілов вкотре зауважив, що вибори в Україні можливі лише після завершення воєнних дії. Під час інтерв'ю «Радіо Свобода» він наголосив, що держава повинна забезпечити право на голосування усім без винятку категоріям громадян, які мають на це право.

«Тому що під час війни проводити вибори – це доволі складна річ. Тому що ще раз наголошую, що це про справедливість, – зауважив Данілов. – Держава має забезпечити голосування усіх без винятку громадян, які мають на це право. А під час війни це зробити вкрай-вкрай важко.

Тому ми будемо діяти за законом нашої країни, за нашою Конституцією і будемо визначати, коли нам проводити вибори, згідно нашого законодавства, а не згідно бажання тих чи інших поважних наших партнерів, які вважають, що ми можемо порушувати наші закони. Ні, ми порушувати закони не можемо».

Раніше сенатор США Ліндсі Грем висловив думку, що вибори в Україні мають відбутись, навіть в умовах війни.

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