Прем’єру «Дюни – 2» перенесли на 2024 рік

Планувалося, що фільм вийде у прокат у листопаді цього року.

Джерело фото: скріншот із відео

Прем’єру продовження історії Пола Атріда у виконанні Тімоті Шаламе у фильмі «Дюна: Частина друга» перенесли на 2024 рік. Це науково-фантастична епопея від режисера Дені Вільнева, знята за однойменним романом Френка Герберта.

Про це повідомила студія Warner Bros. «Variety».

Планувалося, що фільм вийде у прокат 3 листопада 2023 року. Нова дата прем’єри – 15 березня 2024 року.

Причиною перенесення стали страйки акторів та сценаристів у США.

Раніше ми писали, що вийшов трейлер до фільму «Дюна: Частина друга», відео.

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