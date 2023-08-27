Із закінченням воєнного стану дана норма не діятиме, зазначив фахівець.

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На практиці часто виникає багато запитань щодо особливостей трудових відносин під час війни.

Так, серед іншого, юрист пояснила, чи можна встановлювати випробувальний термін ВПО при прийнятті на роботу під час дії воєнного стану. Про це пише «budni.robota».

«Основні правила щодо встановлення випробувального строку передбачено статтею 26 Кодексу законів про працю України (КЗпП). Частина 3 цієї статті перелічує пільгові категорії працівників, яким випробування не встановлюється взагалі, серед них і внутрішньо переміщені особи.

Разом з тим, на період дії воєнного стану діє тимчасовий Закон «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» (Закон). Частина 2 статті 2 цього Закону передбачає, що в період дії воєнного стану умова про випробування може встановлюватися для будь-якої категорії працівників», - сказано у повідомленні.

Із закінченням воєнного стану дана норма не діятиме і встановлювати випробування для них буде заборонено, зазначив фахівець.

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