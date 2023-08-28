В Киеве открылся Музей украинской грамзаписи, фото

В Киеве открылся Музей украинской грамзаписи. В нем хранят более чем 400 единиц основного фонда украинской музыки на разных звуковых носителях.
Об этом пишет КГГА.
Экспозиция музея рассказывает об истории грамзаписи.
В планах музея – расширение, культурологические исследования, экспедиции, посвященные разным аспектам музыкальной культуры Украины и Мира.
Музей работает в субботу и воскресенье с 12:00 до 18:00, вход свободный.
Источник фото: kyivcity.gov.ua
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