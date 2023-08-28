Зеленський очікує від бізнесу пропозицій щодо органу, який займатиметься перевірками

Зеленський запропонував обрати єдиний орган із перевірок бізнесу.

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Президент Володимир Зеленський очікує від бізнесу пропозицій щодо єдиного органу, який займатиметься перевірками.

Про це він зазначив в інтерв’ю Наталії Мосейчук.

«МВФ, Європейська Комісія, лідери Європи (сказали – ред.), якщо ми не повертаємо податкову систему, яка в нас існувала до початку війни, якщо ми не повертаємо перевірки, у нас будуть питання щодо відкриття розмов про майбутнє членство в ЄС», - підкреслив Зеленський.

За його словами, питання від міжнародних партнерів у разі неповернення перевірок бізнесу виникнуть восени.

«Я поговорив із бізнесом, сказав: дивіться, у мене є запит, допоможіть у вирішенні цього питання. Давайте ми повернемо мінімум, давайте ми оберемо з вами і зробимо зміни в законодавстві, щоб тільки один орган мав право перевіряти» - пояснив глава держави.

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