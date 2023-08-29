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  1. Общество

Что отмечают 29 августа: традиции, приметы, запреты

09:59, 29 августа 2023
29 августа - Международный день действий против ядерных испытаний.
Что отмечают 29 августа: традиции, приметы, запреты
Фото: Shutterstock
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Во вторник, 29 августа, в Украине и в мире отмечают несколько праздников. Так, сегодня Международный день действий против ядерных испытаний. Событие началось во время 64 сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоялась 2 декабря 2009 года. Дату выбрали неслучайно. Именно 29 августа 1991 года был закрыт Семипалатинский ядерный полигон в Казахстане.

Еще 29 августа – День рождения мотоцикла. Этот популярный сегодня двухколесный транспорт разработали немецкие изобретатели Готлиб Даймлер и Вильгельм Майбах в 1885 году.

В Украине сегодня День памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, за суверенитет и территориальную целостность. Этот день установлен Указом Президента Украины от 23 августа 2019 для увековечения героизма военнослужащих и добровольцев, отдавших жизнь за родину, как напоминание об одном из самых кровавых событий войны на востоке Украины - Иловайской трагедии.

В Словакии сегодня отмечают День Словацкого Национального Восстания, в Аргентине – День юриста, в Польше – День муниципальной полиции, в Индии – Национальный день спорта, в Японии – День жареного мяса.

Верующие празднуют Перенесение Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа. В народе – Ореховый Спас.

Среди наших предков было несколько примет на этот день:

  • смотрели, какой сегодня день: идет дождь с грозой на теплую осень;
  • вокруг Луны образовался круг — на следующий день пойдет дождь;
  • большой урожай орехов — в следующем году ждите большого количества зерна;
  • звезды бледные — погода будет сухой и ясной;
  • журавли уже улетели — на Покров будет мороз.

Что запрещено делать:

  • Запрещено желать кому-то зла, злословить и ругаться.
  • Нельзя отказывать нуждающимся в помощи.
  • Не следует ходить в лес без оберега.

Этот день в народе считали благоприятным для совершения путешествий. Также верили, что все задуманное 29 августа обязательно сбудется.

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