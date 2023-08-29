Иловайская трагедия: в Украине — День памяти погибших защитников

Украина чтит память погибших героев.

Сегодня, 29 августа, в Украине отмечают День памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Напомним, 24 августа 2019 года Президент Владимир Зеленский подписал Указ о праздновании 29 августа Дня памяти защитников Украины.

Именно в этот день 9 лет назад российские войска расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военных во время их выхода из окружения под Иловайском.

Бои под Иловайском стали одним из ключевых моментов войны на востоке Украины. Воспользовавшись поражением под Иловайском, российские подразделения продвинулись на запад и захватили Тельмановский и Новоазовский районы Донецкой области. Тяжелые потери побуждали украинское руководство к заключению минских соглашений по временному прекращению огня и началу политического урегулирования.

В День памяти защитников по всей стране приспускают государственные флаги на зданиях органов власти, государственных предприятий, учреждений и организаций, ограничиваются трансляции развлекательных радио- и телепрограмм, проходят мемориальные мероприятия, тематические книжные и фотовыставки, кинопоказы, концерты-реквиемы. Украина чтит память павших воинов общенациональной минутой молчания.

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