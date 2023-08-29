Іловайська трагедія: в Україні — День пам’яті загиблих захисників

Україна вшановлює пам'ять загиблих героїв.

Сьогодні, 29 серпня, в Україні відздначають День пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Нагадаємо, 24 серпня 2019 року Президент Володимир Зеленський підписав Указ про відзначення 29 серпня Дня пам’яті захисників України.

Саме цього дня 9 років тому російські війська розстріляли з тяжкого озброєння колони українських військових під час їхнього виходу з оточення під Іловайськом.

Бої під Іловайськом стали одним із ключових моментів війни на сході України. Скориставшись поразкою під Іловайськом, російські підрозділи просунулися на захід та захопили Тельманівський та Новоазовський райони Донецької області. Важкі втрати спонукали українське керівництво до укладання мінських угод щодо тимчасового припинення вогню та початку політичного врегулювання.

У День пам’яті захисників по всій країні приспускають державні прапори на будівлях органів влади, державних підприємств, установ і організацій, обмежуються трансляції розважальних радіо- і телепрограм, відбуваються меморіальні заходи, тематичні книжкові й фотовиставки, кінопокази, концерти-реквієми тощо. Україна вшановує полеглих воїнів також загальнонаціональною хвилиною мовчання.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.