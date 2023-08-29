Що святкують 29 серпня: традиції, прикмети, заборони

29 серпня — Міжнародний день дій проти ядерних випробувань.

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У вівторок, 29 серпня, в Україні і світі відзначають кілька свят. Так, сьогодні Міжнародний день дій проти ядерних випробувань. Подію започаткували під час 64 сесії Генеральної Асамблеї ООН, яка відбулася 2 грудня 2009 року. Дату обрали невипадково. Саме 29 серпня 1991 року закрили Семипалатинський ядерний полігон в Казахстані.

Ще 29 серпня День народження мотоцикла. Цей популярний сьогодні двоколісний транспорт розробили німецькі винахідники Готліб Даймлер та Вільгельм Майбах 1885 року.

В Україні сьогодні День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, за суверенітет і територіальну цілісність. Цей день встановлено Указом Президента України від 23 серпня 2019 року для увічнення героїзму військовослужбовців і добровольців, які віддали життя за батьківщину, як нагадування про одну з найкривавіших подій війни на сході України - Іловайську трагедію.

У Словаччині сьогодні відзначають День Словацького Національного Повстання, в Аргентині - День юриста, у Польщі - День муніципальної поліції, в Індії - Національний день спорту, в Японії - День смаженого м'яса.

Віряни святкують Перенесення Нерукотворного образу Господа Ісуса Христа. В народі — Горіховий Спас.

Серед наших предків існували прикмети на цей день:

дивилися, який сьогодні день: йде дощ із грозою на теплу осінь;

навколо Місяця утворилося коло — наступного дня піде дощ;

великий урожай горіхів — наступного року чекайте на велику кількість зерна;

зірки бліді — погода буде сухою і ясною;

журавлі вже відлетіли — на Покрову будуть морози.

Що не можна робити:

Заборонено бажати комусь зла, лихословити і лаятися.

Не можна відмовляти нужденним в допомозі.

Не варто ходити в ліс без оберега.

Цей день в народі вважали сприятливим для здійснення подорожей. Також вірили, що все задумане 29 серпня обов'язково здійсниться.

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