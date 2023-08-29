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Також Верховний Суд зазначив, що, хоча за загальним правилом, процесуальні рішення, які стали підставою для проведення НСРД, мають бути відкриті стороні захисту після завершення досудового розслідування, однак це не виключає можливість їх надання під час розгляду справи в суді.

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Адвокат обвинуваченої стверджував, що під час апеляційного розгляду було порушено право на захист, оскільки суд не вирішив клопотання захисника, у якого було припинено право на заняття адвокатською діяльністю, про продовження здійснення ним захисту або призначення обвинуваченій безоплатного захисника за кошти держави.

  1. Суспільство

Що святкують 29 серпня: традиції, прикмети, заборони

09:59, 29 серпня 2023
29 серпня — Міжнародний день дій проти ядерних випробувань.
Що святкують 29 серпня: традиції, прикмети, заборони
Фото: Shutterstock
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У вівторок, 29 серпня, в Україні і світі відзначають кілька свят. Так, сьогодні  Міжнародний день дій проти ядерних випробувань. Подію започаткували під час 64 сесії Генеральної Асамблеї ООН, яка відбулася 2 грудня 2009 року. Дату обрали невипадково. Саме 29 серпня 1991 року закрили Семипалатинський ядерний полігон в Казахстані.

Ще 29 серпня День народження мотоцикла. Цей популярний сьогодні двоколісний транспорт розробили німецькі винахідники Готліб Даймлер та Вільгельм Майбах 1885 року. 

В Україні сьогодні День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, за суверенітет і територіальну цілісність. Цей день встановлено Указом Президента України від 23 серпня 2019 року для увічнення героїзму військовослужбовців і добровольців, які віддали життя за батьківщину, як нагадування про одну з найкривавіших подій війни на сході України - Іловайську трагедію.

У Словаччині сьогодні відзначають День Словацького Національного Повстання, в Аргентині - День юриста, у Польщі - День муніципальної поліції, в Індії - Національний день спорту, в Японії - День смаженого м'яса.

Віряни святкують Перенесення Нерукотворного образу Господа Ісуса Христа. В народі — Горіховий Спас. 

Серед наших предків існували прикмети на цей день:

  • дивилися, який сьогодні день: йде дощ із грозою на теплу осінь;
  • навколо Місяця утворилося коло — наступного дня піде дощ;
  • великий урожай горіхів — наступного року чекайте на велику кількість зерна;
  • зірки бліді — погода буде сухою і ясною;
  • журавлі вже відлетіли — на Покрову будуть морози.

Що не можна робити:

  • Заборонено бажати комусь зла, лихословити і лаятися.
  • Не можна відмовляти нужденним в допомозі.
  • Не варто ходити в ліс без оберега.

Цей день в народі вважали сприятливим для здійснення подорожей. Також вірили, що все задумане 29 серпня обов'язково здійсниться.

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